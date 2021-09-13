比特幣自4月14日的波段高點64,854美元，一路下跌至6月22日波段低點28,805美元，波段跌幅一度來到55％。比特幣與S&P500指數近五年的相關係數高達0.87，屬於高度正相關；此外，比特幣還有一個特性，就是往往領先S&P500半年下跌。

展望近幾個交易日，有許多經濟數據將公布，比較重要的有9月14日的消費者物價指數年率，9月15日的工業生產年率，9月16日的零售銷售月率以及初請失業金人數，9月17日的密歇根大學消費者信心指數初值。

聯準會方面，沒有重要數據作公布，上述經濟數據與事件，將對未來幾個交易日的美股造成一定的影響，投資人須多加留意。

技術面來看，以美國芝加哥交易所9月9日的EM-S&P期貨來觀察，以帶長上影的中黑K作收，顯示上方賣壓沉重，再加上短期均線於上方形成反壓，以及比特幣早已領先出現腰斬的情況下，建議投資人保守看待期貨後續走勢。

臺灣期貨交易所（期交所）在2017年5月15日開放盤後交易以及新增美國道瓊指數期貨與美國標普500指數期貨兩項商品後，去年10月新增美國那斯達克100指數，指數期貨槓桿倍數約十倍左右。

國內的國泰投信則是提供兩倍槓桿的美國道瓊正2（00852L），投資人可以依據個人的風險屬性，操作與美股相關具槓桿倍數商品。

台灣期交所設計美股期貨，具以下優勢：一、以新台幣計價，投資人不需承擔匯率風險；二、交易便利，透過現有下單管道即可參與美國市場投資；三、交易門檻低，此兩項商品的契約規模與小型台股期貨接近；四、指數涵蓋主要美國個股，成分股包含蘋果、可口可樂等企業，適合想輕鬆參與美國股市的臺灣投資人。（國票期貨提供，李娟萍整理）

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