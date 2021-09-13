在歷經連續四個月上漲之後，原油價格終於在8月出現回落，除了聯準會縮減購債帶動美元出現反彈，Delta變種病毒在全球擴散狀況有如芒刺在背，甚至逼迫機構原油月報對需求增長做出調整。

另外，也要考慮到氣候因素帶來的突發影響，比如說近期颶風IDA造成了美國墨西哥灣海上能源生產遭遇到的妨害，目前原油庫存量已來到2019年9月以來的最低水位，如此有機會成為原油上漲推手，11月布侖特原油期貨9月8日收盤上漲1.3％或91美分。

除上述數據外，最新的API原油庫存顯示上周原油庫存減少288.2萬桶也不如前值。

另外，需要關注近期陸續推出的三大機構原油月報，其中EIA原油月報已率先小幅調降美國原油需求增速，若OPEC原油月報做類似表態則相對不利原油價格；近期原油價格短線雖有與美元同向趨勢，然而聯準會縮表預期未減退推升美元指數連續反彈，且由於原油為美元報價，中長線上仍有可能壓抑原油價格空間。

就技術分析來看，利用布林通道觀察，原油價格7月底跌破通道中線後牽引價格走勢下墜，不過8月底快速攀上中線後趨勢已出現反轉趨勢，由於月線轉為上彎，加上開口向上敞開，若能突破8月底價格則有機會進一步攀升挑戰7月價格區間，投資人可利用期交所布侖特原油參與行情，除可免除換匯風險外，還可用同一組資金實現台股與原油投資組合操作。（日盛期貨提供，李娟萍整理）

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