台股加權指數10日以平低盤開出，隨台積電（2330）、聯電（2303）晶圓代工雙雄轉強，加上中、小型電子股轉強走高，尾盤航運類股推升，最終收盤指數上漲170.24點，漲幅0.98％，收在當日最高位17,474.57點。

台指期上漲235點至17,473點。價差方面，台指期逆價差縮至1.57點，電子期逆價差縮至0.98點，金融期逆價差擴至2.36點。

現貨部分，三大法人買超178.68億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加1783口至7,806口，其中，外資空單加碼超過多單加碼，淨空單增加2,647口至14,302口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單增加1,703口至11,900口。

期貨商指出，台幣再度走強態勢，目前外資熱錢湧入台股跡象，短線台股轉以震盪偏多看待。

自營商選擇權淨部位，目前仍以買買權和賣賣權作布局。近月選擇權籌碼為偏多格局，賣權OI大於買權OI差距為6萬8,000餘口，買權OI增量不增反減，賣權OI往上履約價作增量布局，目前選擇權多方逐漸往上表態。

群益期貨指出，外資期現貨中性布局，自營商選擇權偏多態勢，月選呈現偏多，整體籌碼面偏多格局。技術面台股收在所有均線之上，目前在電金皆為強勢表態下，短線台股將再放量，往上挑戰9月6日高點壓力位置。

永豐期貨指出，台股成交值持續萎縮不到3,000億元，電子股成交占比逾五成，整體來看台股重新回到季線之上，預期短期高檔震盪力道仍大，大盤若要再上攻，就需成交量放大回溫至3,000億元以上。

日盛投顧指出，指數重回季線之上，但成交量未明顯擴大，顯示市場仍缺乏投資信心，觀望態度居多，建議短線操作應以少量操作為宜。

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意