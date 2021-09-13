上周櫃買市場先弱後強，10日櫃買指數彈回季線上，交易面維持活絡，發行面有櫃買中心14日將審議聯發國際（2756）上櫃案，興櫃市場更有三尖兵近期掛牌，長佳智能（6841）、路易莎咖啡（2758）各在14日、17日，接續雄順（2073）在23日，掛牌價分別為37元、118元、32元。

上周櫃買指數持續震盪，半年線及月線都失而復得，10日更收高214.63點，剛好站上季線214.28點，當日外資主要買超宣德（4,029張）、合晶（2,046張）、元太（1,629張）、康和證（1,258張）、宏遠證（1,227張）。投信主要買超世界（4,212張）、元太（960張）、漢磊（934張）；自營商主要買超網家（441張）、元太（400張）、大國鋼（263張）。

櫃買市場交易活絡之際，上櫃及興櫃發行面也受到關注，櫃買中心9月14日將審議聯發國際公司（2756）上櫃案，聯發國際主要從事「Sharetea歇腳亭」、「Mamak檔」及「甘榜馳名海南雞飯」等連鎖餐飲品牌之經營及相關產品銷售，申請時資本額1億3,125萬元。該公司2020年營收為6億4,184萬元，稅後盈餘為1,929萬元，每股盈餘（EPS）為1.47元；2021年上半年稅後盈餘為4,873萬元，EPS為3.71元。

興櫃市場有長佳智能、路易莎咖啡、雄順金屬等將在近期密集掛牌，其中長佳智能在14日以每股37元掛牌，產業別是生技醫療業。

長佳智能成立於2018年6月間，主要經營業務是醫療AI技術解決方案、雲端生醫大數據平台等，送件時資本額為9億元。

長佳智能2020年營收348萬元，稅後虧損5,414萬元，每股虧損0.98元，自結2021年前七月稅後虧損2,030萬元，每股虧損0.23元。

路易莎咖啡17日以每股118元掛牌興櫃，產業別是觀光業。路易莎咖啡成立於2015年7月間，主要經營業務是連鎖餐飲之經營及相關產品製造販售，送件時資本額為2億486萬元。路易莎咖啡2020年營收19億7,710萬元，稅後盈餘1億5,763萬元，EPS為9.29元，自結2021年前七月稅後盈餘4,719萬元，EPS為2.37元。

雄順金屬23日以每股32元掛牌興櫃，產業別是鋼鐵業，雄順金屬成立於2010年4月間，送件時資本額為2億4,998萬元。該公司2020年營收4億5,051萬元，稅後盈餘5,245萬元，EPS為2.19元，自結2021年前七月稅後盈餘5,444萬元，EPS為2.18元。

(時報資訊)

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