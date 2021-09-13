隨著產業變化，上市公司股價及市值輪動快速，「十年河東、十年河西」，據統計，到9月10日止，台股前20大市值公司，市值都在4,100億元以上，明顯優於去年底的3,400多億元。

上市公司市值實力大躍進，但個股出現更替，排名也大洗牌，非電族群勢力大抬頭，占13檔、約2/3比重，與之前電子、非電約二分天下不同。

上市公司市值出現盛衰興替，去年底台股市值20大分別為：台積電、鴻海、聯發科、台塑化、中華電、台達電、國泰金、台塑、聯電、南亞、富邦金、台化、大立光、兆豐金、中信金、中鋼、統一、日月光投控、和泰車及台灣大等。

但今年到9月10日止，台股市值前20大分別為：台積電、鴻海、聯發科、富邦金、台塑化、國泰金、中華電、聯電、台達電、南亞、長榮、台塑、中鋼、日月光投控、萬海、台化、中信金、兆豐金、中租-KY、陽明等。

對比於去年底市值排名來看，最新排名中，電子股家數減少二家、且除了前三強均為電子股、名單不變，以及日月光投控逆勢挺升之外，其餘名次多數都下滑，昔日股王、現在股后大立光也不見了。

金控股家數一樣，但富邦金及國泰金市值實力扶搖直上，從去年底的第11名及第7名，如今各攀升至第4名及6名，金控股市值排名大躍進；另也多了一家與金融股營運相餘的融資租賃利息收入的中租-KY。

至於傳產股，台塑四寶仍守住前20大，但整體排名退後；貨櫃三雄同上晉升至前20大之列；近來當紅炸子雞中鋼，股價與市值同步向前大幅前進。

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意