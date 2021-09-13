警戒降至二級、餐廳開放內用，加上振興五倍券10月8日正式上路，餐飲業者祭出各種優惠搶商機，且中秋、國慶連假可望帶動餐飲與住宿需求，多項利多激勵，瓦城（2729）、王品（2727）、漢來美食（1268）、乾杯（1269）、亞洲藏壽司（2754），以及晶華（2707）營運動能轉強，可望推升業績逐月成長。

瓦城安心餐廳祭「六大安心保證」防疫措施，成功吸引來客數快速回升，並反映於業績表現，8月營收達3.19億元，月增46％，旗下各品牌餐廳雖然受限容量限制，但翻位率已經恢復近疫情前水準，隨中秋、雙十等連假與百貨周年慶到來與振興五倍券刺激，營運將升溫。

王品集團「安心專案」獲消費者信賴，8月營收14.1億元、月增36.05％，台灣事業群營收回升至8.2億，月增71.42％，顯示開放內用後營運逐漸回溫。

王品大陸事業群8月營收5.9億元、月增5.41％。王品累計前八月合併營收108.3億元，年增13.16％。法人認為，王品集團旗下有21個品牌、全台281家門店，包含火鍋、中餐、異國料理、燒烤選擇多元、方便性高，有利於搶攻振興券商機。

受惠台灣餐廳開放內用帶動食客回流，再加上大陸市場穩定展店，乾杯8月營收2.56億元、月增42.75％，累計前八月營收18.29億元、年增5.69％。

乾杯9月在大陸將再開出「乾杯深圳龍華壹方城店」、「乾杯上海太陽宮店」兩間店鋪，台灣振興券上路，在台有多品牌、多據點優勢的乾杯，營運可再增溫。

漢來美食8月營收1.36億元、月增157％，為搶內用商機，金雞母漢來海港平日下午餐已於9月10日恢復供應，為搶五倍券商機，漢來美食旗下全台41家餐廳推出全品牌「五倍券滿千送千，加倍奉還」加碼方案，高雄地區更有機會獲得高雄市政府加碼的1000元高雄券，等於消費滿5000元即可獲贈6000元面額的抵用券，逾100％的回饋有助加速來客回流。

晶華酒店8月營收3.82億元、月增42.54％，為搶中秋連假與振興五倍券商機，集團旗下各酒店已分別祭出住房以及餐飲優惠專案搶市，力拚強勢動能。

(時報資訊)

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