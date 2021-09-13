大陸經濟成長趨緩及疫情再起，並未減緩自動化設備及電子等產業對氣動元件需求，亞德客-KY（1590）、氣立（4555）8月及前八月合併營收仍雙雙改寫同期新高。兩公司第三季需求熱度仍勝過去年同期，法人估，今年營收及獲利可締造新高。

亞德客及氣立指出，第一、四季向來是氣動元件產業淡季，第二季是旺季巔峰，第三季需求逐漸下滑，但今年大陸持續建置5G基地台、AI等新基礎建設，加上汽車、電子及醫療等產業對自動化設備需求殷切，氣動元件訂單續旺，雖然第三季接單比第二季趨緩，不過反映在8月及前八月合併營收上，依舊雙雙改寫同期新高。

亞德客8月合併營收人民幣5.22億元，年成長33.07％；折合新台幣22.46億元，年增34.43％。前八月合併營收人民幣40.24億元，年成長43.28％；折合新台幣174.68億元，年增46.57％，全面創同期新高。

氣立8月合併營收1.89億元，年增35.02％；前八月合併營收14億元，年成長34.55％，也改寫同期新高。

亞德客財務長曹永祥表示，9月接單出貨比雖從8月1.2降至1，仍比往年同期0.9好，目前大陸佛山及寧波兩地工廠稼動率110％。亞德客今年資本支出新台幣40億元，用在擴建大陸浙江寧波新廠及添購兩岸三地工廠設備，其中擴增氣動元件機台已於7月告一段落，年產能增加25％～30％，產出量逐漸增加。

氣立指出，自動化設備需求強勁，是今年業績成長的動能。氣立投資興建大陸平湖廠，今年第一季正式投產壓鑄件，通用機械、機床設備及自動化設備對壓鑄件需求增加，目前大陸平湖廠除大陸市場訂單外，還有國外OEM訂單，訂單能見度看到明年第一季。

氣立第二季起，針對大陸平湖廠及松江廠持續添購設備，預計第四季完成建置，其中平湖廠設備年產能可增加一至二成，第四季起開始貢獻營收。台灣泰山廠第四季也新增自動化生產設備，明年對營收有顯著貢獻，今年整體資本支出1.5億元。

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意