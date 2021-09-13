全球汽車鍛造鋁圈領導廠商巧新科技（1563），將兵分多路進行明年營運布局，董事長黃聰榮表示，因新接獲本田（Honda）Acura NSX Type S北美限量跑車，及凌志（Lexus）LC限量版雙門跑車等多家客戶鍛造鋁圈訂單，為增加供貨量，公司將斥資逾2億元，購置CNC銑床設備66台，進行造型加工，新增鍛造鋁圈月產約1萬顆，讓公司明年月產能可增至6.5萬顆。

這批CNC銑床設備訂單，客戶將從本月10日開始交貨，預定明年春節前交貨完畢，以利公司鍛造鋁圈的月產能增量計畫。

黃聰榮說，本田汽車Acura NSX Type S北美限量版跑車預定今年底上市，共計350輛，所需鍛造鋁圈由巧新供貨；同樣地，Lexus LC全球限量版雙門跑車150輛，主供北美及日本市場，台灣配銷三輛，所需鍛造鋁圈巧新已陸續供貨。

另一款Lexus LX新款休旅車，預定2022年元月上市銷售，總量約1.25萬輛，巧新供貨鍛造鋁圈共計5萬顆。至於Lexus 2023年還有LC及LM新車款設計案，公司還在接洽中。

此外，通用汽車旗下凱迪拉克V系列車款，巧新7月起開始供貨，今年下半年約六千顆的鍛造鋁圈需求量，新車供貨期間三至五年。

至於歐洲多家車廠現有車款，包括路虎（Land Rover）、保時捷及賓利等車款，均有持續供貨計畫，可增加巧新的鍛造鋁圈出貨量。

黃聰榮透露，巧新旗下斗六廠區產能滿載；另旗下屏東新廠的產能利用率約三成多，原因是疫情關係，車廠客戶沒有辦法赴屏東廠進行認證，目前屏東新廠主力客戶，包括克萊斯勒及BMW，未來還計畫新增豐田汽車等客戶；斗六廠區則服務包括保時捷、通用及賓利等多數車廠。

巧新自結8月合併營收5.3億元、年增27.94％，因客製化輪圈保持良好出貨，累計前八月合併營收49.21億元、年增53.59％。法人認為，因既有客戶訂單及工廠產能同步增加，加上新客戶小量訂單挹注，巧新今年合併營收，有機會增至70億元，可望創2018年以來的合併營收新高。

巧新強調，7、8月為品牌車廠的傳統暑休淡季，加上目前缺櫃及晶片短缺，造成部分訂單遞延，因此，7、8月合併營收增幅，比4、5月較小。不過，觀察豪華汽車品牌車廠陸續推出新車款，且各品牌車廠推陳出新，著重於電動化、數位軟體服務與自動駕駛體驗等面向，有利持續搶攻新車銷售市場的份額，可直接帶動公司的營運增長。

(時報資訊)

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