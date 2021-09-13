越南疫情衝擊成衣產業第三季營運，雖不如年初預期，不過，7、8月營收優於市場預期，仍可維持營運水準；成衣雙雄儒鴻（1476）、聚陽（1477）指出，隨著復工放寬，9月營運就有機會再提升，第四季將會是今年最旺的一季。

羽絨衣代工大廠廣越（4438）、光隆（8916）表示，越南疫情干擾，影響生產銷售，目前越南9月中之後可望逐步放寬復工，客戶訂單將遞延至第四季生產銷售，看好第四季將迎來超大旺季。

儒鴻8月營收25.44億元，雖然較7月營收34.64億元，減少約9億元；不過，仍比去年同期成長24.68％，優於市場預期。

儒鴻指出，南越有機會在9月中旬之後逐步放寬生產，由於今年訂單量比往年多很多，隨著復工放寬，9月營運就有機會提升；第四季傳統是全年最旺的一季，加上遞延訂單挹注，預期第四季營收創歷史新高的機率非常高。

聚陽雖受到南越廠區停工影響，8月營收27.54億元，月減9.7％、年減11.6％；但仍創下今年以來營收次高紀錄。聚陽表示，看好9月中旬南越廠區可望逐步復工下，營收有望反彈。

聚陽預期，9至12月越南疫情的影響性會逐月下降，在訂單遞延出貨下，第四季有機會創歷年來年成長力道最好的一季。

客戶庫存水位低，且秋冬銷售季將至，廣越、光隆表示，客戶訂單動能在第三季已明顯放大，可惜受到越南疫情干擾，影響生產銷售。

在越南9月有望逐步復工下，客戶訂單將遞延至第四季生產銷售，加上客戶願支付高額空運費來加速產品上架銷售，光隆預期，遞延加成效果下，今年第四季可望迎來史上最旺季。

廣越指出，8月營收受疫情干擾降溫，但符合公司先前看法，約減少2～3億元水準，符合預期。隨著越南停工政策有望舒緩，生產逐步恢復下，第四季有機會是2021年最旺的一季，全年營收維持年增二成的看法不變。

(時報資訊)

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