預期亞洲半導體產業大幅擴增資本支出以因應擴廠、擴產需求，宏正自動科技（6277）除規畫在泰國建廠，在台亦砸下3.02餘億元，取得位於桃園楊梅一逾2,274坪土地，做為因應後續產能及業務需求。

宏正近年因應美中貿易及地緣便利性，以台灣及泰國做為建廠擴產重點地區、規畫非中國產能轉移。其中除在台的既有產線，近日亦購得楊梅的建廠用地，將規畫以高階產品的產線建廠。

宏正另於泰國建置的新廠已於今年第二季順利啟動，所幸近來並未受到水災影響，在東南亞疫情升溫之際，該新廠亦在符合當地防疫措施下、維持正常運作。雖目前該廠營運貢獻度仍低，不過產能稼動率現已達八、九成，預估後續產能逐步放量後，將拉抬今年度產能比重占達整體的一成左右。

依宏正規畫，泰廠產能將逐年提升、於2023年達25％、2025年達50％以上。宏正並預期，原在中國廠產製的中低階產品在由泰廠取代後，將可大幅降低其銷美產品被加徵的25％關稅壓力，初估一年將可省下約1,500萬元的銷美關稅支出，宏正同時預估泰廠營運最快在一年內即可達損平。

宏正在第二季受到疫情及缺料影響專案遞延，加上塞港、缺櫃等影響，營運動能低於預期，不過進入第三季以來，專案回穩、料況趨緩，加上先前為反映成本、調漲產品售價的效益也逐步發酵，推升其8月營收月增14.25％、達4.49億元，刷新同期新高。今年前八個月累計營收為32.95億元，年增7.84％，表現僅次於2018年同期。

展望下半年，除供應鏈缺料未緩解外，塞港及缺櫃等帶來不確定性亦將延續，不過宏正看好亞洲半導體產業自動化需求仍將增溫，同時其在專業影音品轉向教育、政府、醫療及智慧製造等領域的策略也逐步發酵，加上併入機櫃業務以來，宏正持續整合KVM、UPS及PDU等產品、提供一站式服務滿足客戶需求，預期都將為下半年挹注正向營運動能。

(時報資訊)

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