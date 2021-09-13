奇鋐（3017）8月營收以39.12億元連續三個月走高，並一舉拿下歷史第七高，法人樂看奇鋐第三季營收可望逐月揚升，惟因今年第二季才剛創下歷史新高，基期較高，第三季營收恐仍難逃季減的命運，季減率估為5％～10％，不過挑戰單季歷史次高機會仍大。

奇鋐8營收39.12億元較上月的38.4億元月增1.88％，也較去年同期的33.03億元成長18.45％，由於第二季營收頻頻創下歷史新高，累計前八月營收311億元大幅超前去年同期的256.57億元，穩坐歷年同期新高。

奇鋐現有散熱（3C、通訊產品、伺服器及資料中心、其他）、電腦機箱及系統組裝（PC/AIO、伺服器及資料中心、通訊產品）、周邊裝置重要零組件三大產品線，公司近幾年將產品放在通訊及散熱相關產品，其中通訊產品包括：5G AAU、風扇及散熱模組三大部分，至於伺服器／資料庫中心產品則包括機殼、VC（均熱片）及風扇。

就各產品線的表現言之，法人表示，受企業需求推動的PC/AIO組裝業務仍算暢旺，但是NB和伺服器模組出貨則有些走平，其中NB係因為需求放緩，至於伺服器則是受到冷卻風扇IC短缺所拖累。

除了市況有變外，貨運不順也是原因之一，法人推估缺料和貨運問題可能還會再影響奇鋐一～兩個月的拉貨動能。

據此法人推估奇鋐第三季營收雖會逐月走揚，但月增幅度不致太大，再加上第二季基期較高，達到127.5億元，一舉寫下歷史新高，推估第三季營收恐仍會較第二季下滑5％至10％，但相較於去年同期的100.5億元，仍有15％至20％的成長空間，有望問鼎單季營收次高。

展望第四季，由於歐美和大陸基地台標案重啟，可望為奇鋐帶來新動能，再加上第四季旺季到來，營收仍有增溫空間，就連奇鋐在日前舉行的法說會中也曾提及「一般9月至11月都會比較旺」，目前看來是「8月不比7月差，9月不會比8月差」。

由於奇鋐第四季營運仍會續強，預期下半年營收仍會贏過上半年，惟增幅不大，上下半年的占比應該比較接近各半。

(時報資訊)

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