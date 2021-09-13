背光模組廠8月營收出爐，中光電（5371）8月份自結合併營收約41.37億元，較7月成長3％，並較去年同期成長6％。瑞儀（6176）8月合併營收約45.81億元，月增1.4％、年減13.9％。9月在旺季以及蘋果MacBook新機拉貨效應帶動下，中光電、瑞儀9月營收看增。

瑞儀公告8月合併營收約45.81億元，月增1.4％、年減13.9％，累計今年前八個月合併營收約371.99億元，年增8.9％。從出貨數字來看，8月行動裝置產品出貨量約598萬片、月增12％，IT產品出貨量約482萬片、月減4.5％，包括車載等其他產品出貨量約31.7萬片，總計整體背光模組出貨量約1,111.7萬片，月增3.8％。

展望第三季，瑞儀表示，目前看來平板電腦和筆電需求平穩，預期第三季出貨大致上和第二季相當。法人預估，瑞儀第三季營收約略維持在140億元上下的水準，MiniLED背光MacBook Pro從9月開始拉貨，另外新款iPad mini也將量產，不過營收貢獻放大的時間點會落在第四季。

中光電公布8月份自結合併營收約41.37億元，較7月成長3％，並較去年同期成長6％。累計前八個月自結合併營收298.31億元，年成長12％。

影像產品8月份出貨量約5.9萬台，月減8％、年減6％，合併營收則約10.55億元，月減8％、年成長5％，主要係高階Pro-AV、教育及行業應用產品出貨持續成長帶動ASP年增11％。展望9月份，季底訂單需求暢旺，料況供給雖仍緊張但較8月份趨緩，預估影像產品出貨量將開始走揚。

(時報資訊)

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