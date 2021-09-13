雲端、影音串流、資料中心等需求不減，儘管長短料雜音仍在，但伺服器產業第三季仍有望呈現季增、年增的表現，法人表示，下半年伺服器需求不淡，且新平台逐漸放量，看好銅箔廠金居（8358）、PCB廠金像電（2368），在Intel Whitley出貨量增加的帶動下，下半年營運保持強勁可期。

金居8月營收8.11億元、年增66.25％，累計前八月營收達56.71億元、年增43.5％。受惠多項產品需求升溫，不只是伺服器，像是筆電、汽車等，銅箔一直供不應求，而供給吃緊助漲加工費，以及上半年LME銅價飆漲，帶動金居上半年繳出創高的業績表現。

展望下半年，金居表示，儘管缺料雜音頻傳，但下半年景氣和展望仍優於上半年，尤其看好高頻高速銅箔的出貨，動能來自Whitley迎來強勁的需求，預期下半年到明年會逐步增量，下一代Eagle Stream預期2022年第一季開始發酵，爆發期應該會落在2022第四季，並延續至2023～2024年。

金像電8月營收24.44億元、年增11.27％，累計前八月營收達169.27億元、年增7.62％。即使去年基期已經墊高，金像電今年仍繳出穩健成長的表現，除了受惠WFH帶動筆電出貨暢旺，高階伺服器、高階網通放量出貨，也是成長動能來源。

法人看好金像電下半年Whitley出貨有望較上半年倍增，受益於高階產品出貨增加、產品組合優化，樂觀看待該公司業績將維持穩健成長態勢。

(時報資訊)

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