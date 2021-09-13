儘管傳統旺季已經到來，但市場普遍的長短料現象導致客戶拉貨略有變化，旺季效應恐出現遞延，以軟性銅箔基板廠（FCCL）狀況來看，亞電（4939）8月營收維持月增、年增，台虹（8039）8月營收仍優於去年同期，但較7月小幅下滑。

法人表示，往常第三季中下旬，美系新品開始進入放大量生產，而缺料狀況在疫情、運輸等外部挑戰干擾之下，長短料從先前的筆電、平板，也有延伸到手機的跡象，供應鏈在生產及備庫存上必須隨時動態調整，以因應突如其來的急單或訂單放緩。

不過法人也提到，以目前狀況來看，終端客戶的需求還是很強勁，整體訂單量與原先預計的差異也不大，需求並未出現太大的變化，只是在長短料的影響下，拉貨時程無法像往年一樣規律，總體來說，下半年仍然是傳統旺季，預期在新品陸續挹注動能下，FCCL業者後市業績依舊看好。

台虹8月營收8.76億元、月減7.46％、年增1.8％，累計前八月營收達63.97億元、年增18.86％。其中，電子材料事業營收為8.42億元、月減7.71％、年減0.16％。台虹日前通過發行海外可轉換公司債，以7千萬美元為上限，公告指出資金主要用於外幣購料及外幣購買機器設備。

法人表示，受缺料因素影響，美系客戶拉貨略有雜音，不過今年將推出的新品數量多，後市需求依舊看好，中系客戶方面，第二季進行庫存調節、拉貨放緩，不過第三季已經止穩、未再下修，看好搶攻5G新機市場的需求，預期後續動能仍會持續升溫。

亞電8月營收1.8億元、月增6.77％、年增4.11％，累計前八月營收為12.68億元、年增22.62％。公司表示，疫情打亂供應鏈節奏，全球半導體供不應求、關鍵IC大缺貨，使得下游客戶現階段對其他原料採購趨於保守，不過終端客戶並未下修整體銷售量，亞電預估今年旺季效益將不明顯，訂單需求可望持續拉長遞延。

亞電指出，各大智慧手機品牌廠並未因半導體缺料問題而下修銷售量，對於後續各國經濟復甦帶來的報復性消費仍樂觀看好。另外，東台新廠已順利完成機台設備安裝作業，目前已先進駐既有成熟產品線，預計今年第四季起可望正式貢獻營收。

(時報資訊)

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