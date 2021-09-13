因應成本上漲，高分子正溫度係數熱敏電阻（PPTC）傳出價格調漲，富致（6642）調漲5％，為今年第二度調漲；聚鼎（6224）為全球第二大PPTC廠，也依規格、應用不同，約調漲5～10％，以反應成本壓力。

而保護元件龍頭興勤（2428）PPTC營收占比僅5％，雖然沒有調價，不過興勤內部看好PPTC中長期需求，尤其看好車用領域帶動的需求量，興勤表示，目前先整頓PPTC產線、產能，未來考慮針對PPTC擴產。

富致表示，這一波調漲主要針對能源電池類的客戶，電池產品用的金屬成分鎳和銅占比高，原物料價格持續走高，因此針對新的客戶進行調漲，調幅約5％，長年合作的客戶價格則暫不調漲。

今年上半年，富致曾針對手機用PPTC調漲價格約10％，涵蓋旗下約1％營收，且主要鎖定赤字的規格，進入下半年，原材料價格持續走高，運輸成本也有不小漲幅，因此啟動第二波調漲，並希望這一次涵蓋的營收比重超過上半年。

PPTC漲價的情況不常見，除了關注成本之外，富致認為，工控及智能化浪潮帶動PPTC需求，進一步推升PPTC罕見的漲價潮。

聚鼎則為全球第二大PPTC廠，該公司也表示，受限於成本壓力，依照不同規格、產品應用，調漲5～10％，價格進行滾動式調整。

根據市調機構統計，2018年全球PPTC市場約140～150億元，龍頭廠為美商Little Fuse，在車用PPTC上，Little Fuse也穩居第一大，而台灣的聚鼎、富致則分居全球第二、第四，產業秩序穩定。

保護元件廠8月營收僅富致受惠於新產能效應，單月營收創歷史新高紀錄，且因11月還有新設備move in，富致單月營收可望一路走高至11月；興勤因晶片短缺致訂單遞延，加上家電客戶步入淡季，致8月營收月減4.26％，為歷年同期新高暨史上第六高之營收成績單。

聚鼎8月營收以3.13億元寫史上第三高紀錄，8月營收中，本業因大客戶PPTC啟動拉貨、CLM放量生產，致本業營收創高，但是子公司聚燁科技因TCLAD遭遇車廠晶片荒，以及假期較多，導致產能下降，影響8月營收，TCLAD力拼走出谷底，並在最近二個月進入整併的收尾階段。

(時報資訊)

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