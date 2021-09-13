市場分析： 第三季因受限於長短料（晶片）問題導致營收動能趨緩，8月指數一路走跌，後因8月23日傳出台積電全面調漲晶圓代工價格開始V轉向上。

外資8月反手買超上市櫃294.5億元，台指期累計未平倉金額為淨空倉1,190.9億元，較前月空倉持續減少447.2億元，外資期現貨操作偏多，而自營商期貨累計淨多倉部位續減至352.2億元；技術分析方面，周KD至9月第一周已出現黃金交叉；指數重新站上月線及季線，整體結構轉佳。

觀盤重點：

9月由於東南亞地區與中國的疫情擴大導致工廠暫時停工，尤其中國之前還有水災已影響內需市場，使得晶片長短料問題從汽車產業蔓延至電子業，尤其手機產業影響供應鏈範圍更大，第三季展望陸續傳出下修或成長趨緩，預期部分營收將遞延至第四季。預期第四季淡季不淡，科技股仍為主流，建議第三季趁利空回檔布局科技股，尤其看好2022年持續成長的晶圓代工、載板、伺服器、車用電子相關。

手機因印度、中國內需市場銷售不佳，供應鏈仍處於庫存調整，宜保守，未來觀察新機銷售狀況。

評估歐美需求仍旺，整體電子產業仍呈現上肥下瘦，分析上游供應吃緊集中於資本密集產業，包括晶圓代工與載板，預期2022年仍將受惠漲價題材，另高資本支出伴隨設備股可望明顯成長，尤其門檻更高的半導體設備；傳產則關注中國環保政策與美國零售銷售，貨櫃、鋼鐵與解封概念股為主，而汽車供應鏈遞延至9月漸回溫，預期車用零組件將從谷底翻揚，尤其應用於電動車的車用電子可望維持高成長。

投資建議：

大盤區間整理為主，第三季營收動能不足，台股成交量亦有萎縮跡象，但預期第四季恢復動能，適合逢低承接，不宜追高，投資人可透過台股基金分批布局。投資策略以電子為主，傳產為輔，類股配置包括半導體（IC設計、晶圓代工、封測、設備）、載板、車用零組件、運動休閒、航運、鋼鐵等相關類股等。

另全球電動車銷售量進入高成長，其中電池、電機及電控為電動車之核心關鍵，電池為整車成本最高者，電機有國際大廠積極組合最佳化技術，電控中寬能隙功率元件應用崛起，三電核心持續為電動車戰略布局重點。台灣從Tesla供應鏈崛起，並受惠中國內需市場龐大，主要供應高附加價值的電池正極材料、BMS、馬達、連接器、功率元件等，其中功率元件已積極開發第三代半導體GaN、SiC材料，皆為長線布局方向。

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意