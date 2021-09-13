台股持續高檔震盪，觀察法人買賣動向，9月來累積買超逾683億元，相較8月買超的7億元，及7月大手筆賣超1,572億元，呈回流姿態。隨8月營收公布，今年前八月營收年增率逾八成強勢族群，包括華邦電（2344）、陽明（2609）等奪下9月法人累積買超前十名，累積買超張數最高突破1.5萬張。

據統計，前八月營收成長逾八成，且法人9月來力挺者，以華邦電、陽明、彩晶、台驊投控、國巨、晶宏、士紙、名軒、中石化、愛普等躍居前十名，在類股分布上與7月相仿，為傳產股、電子股各半。其中，貨櫃三雄之一的陽明，去年前八月累積營收為916.9億元，今年前八月業績達1,977.86億元、直逼2,000億元關卡，年增率115.71％。

同屬傳產的士紙，不僅具投資、資產等優勢，業績表現也不俗，去年前八月營收為1.03億元，今年前八月倍增至2.61億元；電子族群的晶宏，營收規模雖不大，但成長力十足，去年前八月營收為7.59億元，今年前八月同樣翻倍增加至16.03億元。

安聯台灣大壩基金經理人蕭惠中指出，從資金面來看，近期因時序慢慢接近年底，因此出現部分縮手、觀望的跡象；尤其是在9、10月，因許多企業仍處於明年獲利預估階段，很多數字都會依產業前景來適時做調整，讓部分資金擔心旺季不旺、呈現相對保守。

(時報資訊)

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