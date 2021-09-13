蘋果秋季發布會將台北時間15日凌晨登場，iPhone系列新機有望如期問世，儘管手機市場雜音頻傳，法人仍舊看好蘋果全年出貨量將重新站回2億台大關，台積電（2330）等15檔蘋概股在8月營收利多加持下，股價提前慶祝。

隨歐美等國進入下半年消費旺季，以及華為釋出高階手機市占缺口，市調機構預估2021年蘋果出貨量將達2.23億台，年增12.3％，其中iPhone13約占39％，相當8,700萬台。蘋果股價隨著發布會接近，近期屢創去年股票分割以來的新高，市值穩居全球寶座。

秋季發布會作為蘋果年度大事，新機訂價與銷售情況牽動產業鏈公司股價，惟純概念炒作或被踢出產業鏈的公司，股價均存在回檔壓力，因此投資者宜慎選實質受益個股，尤其以權值股作為領頭指標。譬如聯詠、友達、國巨、瑞昱、聯發科、南電、群創、欣興、仁寶、日月光投控、譜瑞-KY、台積電、台達電、穩懋及光寶科等15檔個股，不但具備指標意義，8月營收及今年以來累計營收均處於成長正軌，逢低皆可多加留意。

從台積電的營收及財測來看，第三季營收規模將達146～149億美元之間，iPhone系列新機的備貨規模應超過上一代系列，加上近期公司宣布全面漲價後，法人持續偏多操作。16日也將是台積電將每季配息調高至2.75元後的首度除息。

富邦投顧董事長蕭乾祥指出，大盤量能提振乏力，後續走勢暫難擺脫橫向區間震盪格局，因此下一階段盤面將以特定題材股個別輪動為主，蘋果發表會及電子第四季旺季等題材均將有發揮空間，包括半導體、車電、蘋概股；非電族群的鋼鐵、運動商機股，可列為優先布局對象。

(時報資訊)

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