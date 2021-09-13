美股四大衍生性金融商將於9月17日四巫日結算，台股則面臨20日中秋節變盤說，美台雙魔咒罩頂，法人認為，在多空各懷鬼胎下，指數波動將加大，留意金融商品結算形成的「蝴蝶效應」。

四巫日結算是指美國市場於3月、6月、9月、12月第三個星期五，四種衍生性金融商品包括股票指數期貨、股票指數選擇權、個股期貨、個股選擇權到期結算日，按往常經驗，股市波動可能加劇，今年6月因聯準會官員釋鷹派言論，一度引起美股大跌。

然而台股則有中秋節變盤之說，按過去15年度前5日股市跌多漲少，平均下跌0.4％，但中秋節之後的後五日、後十日，則上漲機率高，故有節慶變盤之說。

除台美股市雙魔咒外，綜合兆豐投顧董事長李秀利、統一投顧董事長黎方國、第一金投顧董事長陳奕光及群益投顧副總裁曾炎裕看法，未來值得注意的事件，尚有台指期將在15日結算、蘋果在同日將發表新機、FOMC利率會議預計在21～22日舉行，以及美國財政及基建法案將在本月底表決，也將對台股走勢形成牛熊拔河。

李秀利分析，台股在拉回守住17,100點月線支撐後，因本土確診人數未再擴散，緩和市場對疫情擴散擔憂而展開反彈，10日收復季線及短期均線，短線走勢轉強，台指期有機會拉高結算。此外，有蘋果新機即將發表，季底又有投信作帳利多題材，台積電8月營收亮眼，市場正面期待10月14日台積電法說會訊息。

陳奕光及黎方國則認為，台股加權指數雖站回季線，但量能萎縮至不到3,000億元，顯示台股人氣退場，投資氣氛轉趨觀望。

考量目前科技產業第四季雜音頻傳，整體供應鏈失衡問題短期難解，市場持股信心不足，投資人偏好短線進出，加上中秋節長假效應，資金可能在結算後縮手，預期指數在17,600點到17,100點區間震盪整理。

曾炎裕則認為，8月下旬台積電宣布晶圓代工漲價後，外資連續回補權值股，聯準會主席鮑爾在Jackson Hole年會中，重申鴿派立場，加上新台幣升值，外資大買台積電、聯電及金融等，預期萬七關卡附近應具強力支撐。

(時報資訊)

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