受Delta病毒來襲，以及秋節連假在即，大盤10日成交量能仍不足3,000億元，法人分析，台股趨勢並未轉空，但還在進行結構式調整，短期內個股表現將「惟量是問」，聚焦在反攻行情加持下，不僅交投逆勢放量，且有三大法人買超力挺、KD指標正向的個股，共有中鋼（2002）、長榮（2603）、台泥（1101）等15檔，吸金力道可期。

台新投顧副總黃文清指出，台股近期成交量能萎縮，但指數依然成功收復季線關卡，可見多方買盤持續輪動點火，整體架構維持向上格局，建議關注有利多題材支撐，吸引買盤進駐，籌碼面正向有法人加碼的族群或個股。

據統計，10日盤面上成交量日增幅達雙位數，並符合三大法人合計敲進千張，股價走勢呈現「量增價揚」，KD技術指標向上的個股，包括中鋼、長榮、台泥、群創、陽明、亞聚、南亞科、中石化、宣德、台聚、至上、世界、智原、元太、聯詠等15檔，下周秋節連假前夕可望續獲多方買盤青睞。

國泰證期顧問處協理簡伯儀表示，觀察上述個股，其實可以歸納出多數都具有漲價題材、8月營收亮眼，或是旺季需求來臨等三大利多加持，傳產鋼鐵、航運、水泥，以及部分塑化族群，還有一些電子半導體、上游零組件也名列其中。

中鋼受惠國際鋼市持續熱絡，8月營收維持高峰水準，達417.13億元，創歷史次高紀錄，第4季旺季可期。法人看好，中國大陸鋼鐵族群股價大漲，有望推升台股「鋼鐵人」持續向上表態，而中鋼即將公布的最新盤價為短線關注焦點。另外，貨櫃雙雄長榮、陽明近期表現雖然較為震盪，但10日盤中突見多方勢力大舉進駐，推升股價分別上漲5.53％、3.29％，三大法人合計敲進24,640張及6,147張，交投顯著放量。

而在電子部分，晶圓代工廠世界受惠8吋晶圓需求吃緊，訂單量滿載，公司訂單能見度高，預期到今年底前產能利用率皆可呈現滿載，第3季因產品平均售價提高，毛利率可望優於第2季，獲利表現備受期待，投信法人10日積極回補4,212張。

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意