5G、資料中心及企業級用戶全面帶動規格升級潮，使乙太網路產品更新需求升溫。法人指出，在消費性、企業級等終端客戶拉貨力道持續大增下，乙太網路晶片缺貨潮將一路放眼到2022年，網通IC廠瑞昱（2379）及亞信（3169）等接單都已全面滿載，業績可望一路旺到2022年上半年。

5G、資料中心等需求持續成長，推動乙太網路晶片出貨成長動能相當強勁，另外又有企業級客戶重新恢復拉貨動能，讓乙太網路晶片市場進入下半年後更加暢旺。

不僅如此，由於全球疫情仍相當嚴峻，遠端辦公／教育等商機仍維持在暢旺水準，除了無線通訊需求增加之外，有線連接的乙太網路需求也維持在高檔，代表消費性乙太網路晶片需求不墜。

在企業級、消費性等乙太網路晶片需求擴增的同時。法人預期，這波乙太網路晶片缺貨潮不僅將延續到年底，更將延伸到2022年，包括瑞昱、亞信等2021年產能已滿載，訂單更放眼到2022年上半年，業績看旺到2022年可期。

事實上，網通IC全面缺貨今年以來越演越烈，全球網通晶片龍頭博通更屢次對外釋出網通晶片缺貨情形相當嚴重的訊息，且在交期都呈現倍數成長，價格也全面反映半導體製造上漲的成本，讓網通IC市場迎來漲價循環潮。

此外，由於乙太網路升級規格潮不斷，瑞昱為了搶攻這塊市場大餅，從當前的100G乙太網路交換器實體層）開始跨入400G市場，後續將有機會搶下相關訂單。

亞信持續拓展工業用乙太網路晶片市場，在獲得聯發科集團支援下，8月合併營收1.25億元、年成長115.4％，累計前8月合併營收7.6億元，創同期新高，年成長76.7％。

(時報資訊)

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