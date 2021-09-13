台灣光罩（2338）受惠於晶圓代工廠釋出代工訂單，加上IC設計廠擴大對多個晶圓代工廠投片需要增開多組晶圓光罩，且晶圓光罩第三季價格再度調漲，推升8月合併營收5.39億元，再創單月營收歷史新高。

台灣光罩第二季因提列金融資產評價損失，季度營運出現虧損，但第三季業外獲利回沖及認列處分利益，本業接單暢旺，法人預期業內外皆美況下，營運獲利成長空間可期。

台灣光罩受惠晶圓光罩出貨強勁及價格續漲，公告8月合併營收月增4.6％達5.39億元，年成長49.5％，續創單月營收新高，累計前8個月合併營收38.22億元，年成長29％，改寫同期新高紀錄，優於市場預期。法人看好第三季合併營收將續締新猷。

台灣光罩的晶圓光罩本業下半年接單強勁，取得晶圓代工廠釋出的代工訂單，其中在90奈米及65奈米晶圓光罩陸續量產並挹注業績表現，40奈米晶圓光罩已進入研發階段並力拼年底量產。考量到晶圓代工大廠即將要釋出的40奈米光罩訂單數量可觀，台灣光罩日前公告投入6.39億元向日本顯微鏡廠商捷東（Jeol）購買微影設備擴充40奈米以下晶圓光罩產能。

台灣光罩轉投資美祿主要負責晶圓及封測代工代理業務，下半年接單滿載。另轉投資封測廠群豐已邁向獲利。台灣光罩已取得大陸記憶體相關載板代理權，最快下半年就可營收貢獻。整體來看，台灣光罩本業表現下半年會比上半年好，市場依舊看好後續營運成長動能。

在業外部份，台灣光罩第二季提列金融資產評價損失，認列業外虧損約0.8億元，致季度稅後淨損0.21億元，每股虧損0.1元。而第三季透過子公司投資股票股價上漲，季底可望提列回沖，而處分聯電持股，合計獲利4.29億元，約挹注每股盈餘1.7元，亦會在第三季財報中認列，第三季業外收益將推升台灣光罩季度獲利出現明顯成長。

法人認為，晶圓代工廠將成熟製程光罩委外代工，將成為未來趨勢，台灣光罩配合晶圓代工廠將技術推進到40奈米及28奈米，可望帶動晶圓光罩本業逐年穩定成長。台灣光罩第三季獲利大幅回升可期，第四季營收動能可望續強，本業獲利具穩健向上空間。

(時報資訊)

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