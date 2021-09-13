延續2019年土地交易熱潮，2020年全年交易金額再次突破3,000億元，土地成為大型建商與壽險競逐之熱門標的。普華國際不動產公司總經理田揚名表示，2021年至今商用不動產成交金額已超過2,500億，其中土地交易市場熱度不減，工業不動產成交金額累積逾680億，在產業發展成熟、重大建設及交通系統到位、資金與企業回流潮下帶動開發商機，顯然已成為台商回台，法人投資卡位重點。

下半年疫情逐漸受到控制，田揚名表示，看好未來工業地產需求持續增溫。經濟部今年初宣布「半導體先進材料與零組件園區」落腳高雄；高雄市經發局日前表示除了即將完工的華爾卡新廠外，國巨、日月光、穩懋、穎崴、英特格新廠也都在去年到今年陸續動土，將分別於明年到後年完工投產，南部科技廊道正在成型。

普華國際不動產此次公開標售高雄臨海工業區精華工業地產，鄰近包含中油、中鋼及台船皆為本區產值前三大廠商，此案近鄰台17線西濱主要幹道，約3分鐘即可抵達小港市區及捷運小港站、10分鐘內接往高雄國際機場、15分鐘內接往中山高及高雄港、30分鐘內達高鐵左營站，交通區位非常方便，可串聯產業樞紐及港口機場，支援北高雄及南科延伸關連工業區及企業擴充產業用地之需求。

此案土地面積約4,048坪，建物面積約2,110坪，正臨15米寬的茂大街，建物為鋼骨造廠房，挑高且外觀維護甚佳，可立即投入生產使用，為區內少數完整工業廠地；此案預計於11月12日開標，投資人可把握進場時機。有關相關公開標售訊息，詳見https://www.pwc.tw/real-estate或洽普華國際不動產公司專線：0965-575-678。

(時報資訊)

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