近幾年工業地產市場炙手可熱，呈現價量齊揚的多頭格局，尤其北、中、南、東部的工業區土地，更是全面上揚；其中，中部工業區土地最搶手，買家追價動能豐沛，累計上半年漲幅居冠、達4.4％，每坪來到8.65萬元。

據世邦魏理仕統計，2021上半年北部工業區土地，每坪平均行情已來到28.29萬元，年漲幅為0.8％；中部工業區則漲勢最凶，每坪來到8.65萬元，年漲幅4.4％；南部工業區土地方面，每坪也大漲4.1％、達7.58萬元；至於東部漲幅最平穩，年漲幅約0.4％，目前每坪平均約6.4萬元。

世邦魏理仕台灣估價及諮詢服務部主管施甫學表示，北部工業土地行情經過連續數年上漲後，目前漲勢已趨緩，漲幅也較往年縮小；不過中南部工業區土地的漲幅，還是相當明顯。總體觀察自用型買家的需求，目前追價意願已相對降低，預期未來北部漲幅已高的工業區土地，將呈現逐漸平穩的態勢。

從工業地產的成交量來看，世邦魏理仕調查，今年1～8月全台灣北中南的各類工業用不動產，自用型買方就至少砸進600億元收購，其成交金額比去年同期激增32％，顯示工業地產市場量能，並未因疫情而受阻。

施甫學表示，多年來工業地產市場動能，主要是受惠於電子零組件產品外銷出貨暢旺，自用型買方持續擴廠增產的剛性需求，成為帶動工業地產交易的主力。

施甫學指出，從工業區土地價格的走勢來觀察，北部購地成本居高不下，且缺乏大面積土地的背景下，預計未來大型建商、和自用型買家，將陸續投入新廠辦開發，以及啟動舊廠房都更升級計畫，尤其是在傳統工業地產交易熱區，包括新北市、桃園市。

瑞普萊坊總經理劉美華則看好中部的工業地產市場，她認為，這波台商回流的趨勢，台中擁有勞動力充沛、土地供給量充足、產業發展成熟、區域建設完整等四大優勢，因此帶動中部工業地產發展，續航力最強。

(時報資訊)