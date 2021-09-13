高雄豪宅建案目前仍由國揚建設的「國硯」居冠、每坪68.66萬元，京城建設King Park每坪66.21萬元和宏舜的H&H每坪65.1萬元，分居二、三名；不過，隨著產業聚落進駐高雄、及剛剛完工交屋的遠雄THE ONE高樓層開賣、以及國城建設「定潮」明年初完工，排名前十名的豪宅案將再重新洗牌。

高雄市代銷公會理事長謝哲耀表示，根據最新的實價登錄資料顯示，高雄十大豪宅排行榜的前三名，依序是國揚的「國硯」、京城的King Park，宏舜的H&H，其餘第四名到第十名，成交價也都在每坪51萬元起。

京城建設發言人周敬恆指出，King Park每坪66.21萬元是2016年9月成交，單戶總價1.85億元，坪數約295.33坪，目前尚未有更高價出現，不過King Park成交的案件，以每坪50萬到60多萬元之間占比最多。

業界表示，京城建設董事長蔡天贊對King Park惜如自己的資產，因此價格未來只會愈來愈高，降低的空間幾乎是零，隨著產業移向高雄，未來超越「國硯」的68.66萬元，可能性很高。

至於亞灣區內的遠雄THE ONE，雖然目前以每坪54.37萬元，位居第七名，但未來也是挑戰冠軍的潛力個案。

遠雄行銷副總潘長俊表示，THE ONE過去銷售的戶別以低樓層為主，雖有釋出少數高樓層，但去年6月完工交屋的THE ONE，從46樓到58樓的高樓層，已經封盤不賣。

他說，高樓層未來開賣的時機，可能會配合高雄洲際酒店在今年底試營運，屆時，才能確實反應大樓的價值和價格，追上「國硯」值得期待，而頂樓一戶的180度景觀宅，價格應該會更高。

目前尚未擠進前十名的國城建設「定潮」，最高實登價格是每坪44.2萬元，國城副總許鳳仙指出，已經成交、尚未登錄的戶別，每坪已逾50萬元，正在洽談的交易金額也接近53萬元，持續往每坪55萬元挺進。

她說，「定潮」預計明年2月的農曆年前後可以完工交屋，這陣子因為產業對高雄的聚焦，很多人先卡位低樓層住宅，使得去化速度加快很多。

(時報資訊)

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