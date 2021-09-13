台睿新藥開發火力全開！繼治療敗血症藥物Rexis（瑞克西）完成三期臨床收案，力拚明年第一季解盲外，晚期肝癌藥物CVM-1118合併治療的二期臨床試驗申請，內部也規劃後續將授權國際大藥廠再進行三期試驗。

台睿表示，已向TFDA提出CVM-1118與Nivolumab（保疾伏） 併用，治療晚期無法手術切除肝癌的臨床二期試驗，預計收案95人。CVM-1118為抑制腫瘤生長與抑制癌細胞類管道形成的新藥，保疾伏則為免疫球蛋白單株抗體的上市藥物，藉由阻斷PD-1與其配體PD-L1之間的作用以達到抗癌效果，為免疫檢查點抑制劑的一種。

據EvaluatePharm公司調查，2018年癌症用藥市場達1,238億美元，預估2024年將達2,366億美元，年複合成長率為11.4％；而Market Data Forecast資料顯示，全球肝癌治療市場規模，從2020年的6.8億美元，2025年將成長至10.5億美元，年複合成長率也有9.1％。

台睿的口服抗癌藥CVM-1118，目前除了與蕾莎瓦（Nexavar）併用治療肝癌外，也用於治療晚期神經內分泌癌，兩項適應症都已進入二期臨床試驗進行中，而透過免疫療法合併 Nivolumab（保疾伏）申請晚期肝癌的治療，則是新增的臨床試驗。共有七個新藥進入開發的台睿，目前硒缺乏症新藥Zelni te（西寧特）已取得台灣上市許可銷售，已在醫學中心及區域醫院銷售。

(時報資訊)

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