新冠肺炎變種病毒威脅持續擴散，甚有流感化趨勢，國光生技海外新冠疫苗研發進度正式開跑。國光生12日公告，該公司向印尼食品藥品監督管理局（BPOM）申請新冠肺炎疫苗「AdimrSC-2f vaccine」第一/二期人體臨床試驗計畫，已獲得正式核准。

國光生日前曾透露，新冠疫苗二、三期計畫都將在國外進行，主要以東南亞疫情嚴重國家為主，目前二期進度預計第三季核准啟動，預計收案300到400人，後續將在東南亞國家進行萬人的三期臨床試驗。

國光生強調，由於疫情朝向流感化趨勢，將不朝向爭取國際緊急使用授權（EUA），將會以完成傳統二、三期臨床試驗，正式申請藥證為目的，爭取將來打第三劑，或是補打疫苗的市場。

國光生董事長詹啟賢說，國光生以疫苗起家，新冠疫苗是國光長期發展的一部分；另在發展CDMO（委託開發與生產）業務上，包括國際重量級合作夥伴、法商賽諾菲（Sanofi）藥廠，除代工流感疫苗外，也不排除爭取次單位蛋白質及mRNA技術的新冠疫苗。

國光生認為，任何疫苗代工可能性都不排除，只要國光生有能力、有適當設備都可列入考慮；以當前設備來看，mRNA的原液製造，國光生無適當設備，但充填是可承接來做。

國光生表示，公司的次單位蛋白疫苗生產技術成熟，加上第二條無菌充填線投產後，帶動年產能達1億劑以上，無論爭取賽諾菲新冠疫苗代工合作，或因應自己開發的新冠疫苗，將持續優化產線，並在產線上做好規劃。

此外，國光生流感疫苗本季底開始陸續出貨，加上國際代工訂單較去年成長，預期全年本業營收有望年增近二成。國光生代工法商賽諾菲（Sanofi）流感疫苗訂單，今年銷售從美國擴展至英國，出貨量較去年增加，看好明年將再新增更多歐洲地區。

(時報資訊)

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