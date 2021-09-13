疫情抵擋不了民眾的購屋熱情！台中今年928檔期豪宅與首購大案盡出，在由鉅、龍寶、精銳、遠雄等重量級預售案挹注下，預估總推案金額上看700億元，年增逾四成。且預售市場呈現「價量齊揚」，許多新案為了反映持續高漲的營建成本、紛紛開出區域新高價，民眾卻照樣買單，新案傳出銷售捷報！

也因為疫情關係，讓許多原本預計928檔期進場的新案，因為尚未取得建照，只能順延到第四季進場。台中市不動產開發公會預估，11月、12月推案將爆量，七期、14期與水湳經貿園區將是聚焦重點，第四季有望推升2021全年推案金額創高。

今年台中928檔期（含9月、10月）預計進場的豪宅案部分，包括七期「由鉅惟上」，總銷約120億元；11期「龍寶愛臻邸」，總銷65億元；單元二「精銳SKY ONE」大樓案，總戶數92戶，產品規劃50、55、60坪，總銷50億元。

至於928檔期首購宅指標新案，就屬台中梧棲區「遠雄之星9」大樓案，基地面積廣達6,782坪、屬於大面積開發案，總戶數多達2,498戶，總銷約140億元，也是928檔期最大量體的單一個案。

其中，9月初進場的11期823公園首排的「龍寶愛臻邸」大樓案，基地面積約1,400坪，規劃雙棟24層樓地標建築，53-78坪3-4房換屋型產品，總戶數185戶，總銷65億元。

據悉，在品牌力與地段優勢加持下，該案尚未進場已經累積逾800組預約客戶，一開案即傳出銷售捷報，3房產品瞬間秒殺，每坪均價站上5字頭，創下11期區域新高價。

此外，位於七期市政路與惠政街的由鉅「惟上」豪宅案，基地面積近1,500坪，正臨百米府會園道及60米市政路。由鉅建設表示，將打造細緻且兼具美學的頂級好宅，並延續低公設比、坪效極大化等訴求，形塑出令人驚豔的生活空間。「惟上」案規劃樓高42層建築，70、80、90坪標配型產品，總戶數156戶，預計最快第四季初登場。業界推估，「惟上」案每坪單價上看7字頭。

而太平區74號快速道路周邊，近幾年是台中首購宅的推案大本營，今年928檔期首購指標新案，包括陞霖地產「執美」，基地面積2,599坪，總戶數449戶，總銷約40億元；以及春福建設「春福興波」案，基地面積1,196坪，總戶數175戶，產品規劃2至3房，總銷約20億元。

(時報資訊)

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