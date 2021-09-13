平價機車囊括超過六成的市場買氣，讓積極想擴充市占版圖的電動機車業者，加入平價車的競爭行列。Gogoro推出白牌國民電車VIVA MIX，狂吸訂單買氣，挹注Gogoro成為8月業績唯一逆勢成長的電車品牌；中華eMOVING選擇低門檻的綠牌輕型車EZ1，作為換電型電車的首發，也是看準當前電動機車市場平價化的趨勢。

Gogoro分析，去年台灣機車銷售的96％為白牌（普通重型）機車，其中價格5萬～8萬元的入門車款，拿下超過六成市占最受青睞，因此Gogoro開發全新國民電車VIVA MIX，要打破原本油車獨占入門機車市場的局面，也期待藉此加速電動機車的推廣。

VIVA MIX結合各項政府補助後，最低不到4.3萬元即可入手，價位媲美台灣機車市場最賣的國民神車GP125，以GP125為頭號對手的設定相當明顯。

VIVA MIX年初上市後，果然快速席捲國內市場訂單，累計前八月銷售達16,859輛，占Gogoro整體業績的42％，占整體電動機車銷量比重也超過35％，成為電車界的國民神車。

若將Gogoro綠牌電車VIVA銷量納入計算，今年前八月平價車的總銷達到2.22萬輛之多，占Gogoro整體業績的56％。也由於VIVA MIX國民電車的定位成功，讓Gogoro乘勝追擊，近日陸續推出VIVA XL，以及VIVA MIX Superfast等系列車款，壯大整個國民車系的產品線。

Gogoro能針對市場低價化消費趨勢，及時對應推出國民電車維繫銷售市占，讓其他電車同業羨慕不已，陸續研擬跟進。

近期Gogoro乘勝追擊，針對VIVA MIX加碼促銷，搶攻開學季買氣商機，提供包括前六個月電池資費每月折抵299元，安全帽、藍芽耳機等購車禮外，還有超低日付不到30元的分期優惠方案。

(時報資訊)