今年第二、第三季國內儘管處於疫情嚴峻時刻，但機車市場正上演激烈的龍頭寶座攻防戰，而影響戰局的關鍵，竟然是一款有「國民神車」稱號的平價款機車－GP125；光陽靠著8月下旬祭出4.28萬元的流血價促銷，有效誘出購車買氣，逆轉前20天的落後業績，保住8月市場冠軍寶座。

GP125逆轉戰局的神力，也凸顯今年以來台灣機車市場低價當道、平價為王的趨勢；在年輕消費族群逐年流失的趨勢下，機車業需更加倚重傳統的主力客層－中壯年、甚至熟齡族群來維繫基本的產銷規模，這群人正是「價格敏感」的務實派；疫情衝擊民眾消費力的情況下，促使機車業全力鞏固低端產品的基本盤。

據統計，台灣三大機車廠－光陽、三陽、台灣山葉的平價款125cc機車，今年前八月銷售逾13萬輛，占前八月整體機車銷售比重逼近三成，若加計價位更低的110～115cc燃油機車，及同樣訴求平價的電動機車的銷量，實際上這股「國民機車」大軍已拿下台灣機車市場六成的江山。

尤其剛結束的8月，光陽靠著緊急追加平價機車GP125的促銷案，驚險保住月冠軍寶座。光陽表示，GP125不愧是「國民神車」，促銷案一出，讓光陽業績暴衝，8月下旬銷量較中上旬大增45％之多。 同業指出，光陽GP125原本價格已是同級最低，但8月下旬4,000元的促銷籌碼一丟，立刻催出買氣；GP125的促銷神蹟，說明「價格」已成為民眾購車選擇上的重要考量因素，預期也將進一步引爆市場的低價大戰。

業者分析，機車市場的「平價化」趨勢，一方面反應疫情造成國內經濟問題，特別是以機車為主要代步工具的中下階層，購買力下滑的情況下，對於機車價格更為敏感。尤其今年購車政府補助一口氣少了6,000元，購車消費者對於價格、促銷金額更為斤斤計較，也迫使車廠為保市占、銷量，將原本毛利就不多的平價機車，流血促銷。

另一方面，車用晶片短缺的問題，讓車廠在零件調度上傷透腦筋，平價款機車相對使用晶片較少，也成為車廠選擇作為促銷衝量的標的，降低對晶片需求的壓力。

業者坦言，除疫情、政府補助等短期的外在干擾因素，其實機車市場正面臨年輕客層流失的危機；大眾運輸系統日益普及、共享運具推廣，加上年輕人消費重心移轉至3C等因素，降低對購買機車的慾望，讓以往推潮流機種新車吸引年輕族群購車的策略逐漸失靈，高端新車的銷售蜜月期愈來愈短。

也因此機車市場上開始出現「新車平價化」、「新車推上促銷第一線」的現象，迥異於以往把老舊機種作為低價促銷的操作邏輯，業者坦言，這現象對機車產業而言，並非幸事。

(時報資訊)