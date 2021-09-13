呼應歐盟及中、美「碳中和」趨勢，德淵推動綠色經濟（完全無溶劑黏膠）、生物經濟（生物基熱熔膠）、循環經濟（溫水/鹼水脫標HMA）及低碳經濟四大策略，力拚營運、產品全面升級。與工研院合作研發國內首創生物可分解熱熔膠材就是推動生物經濟的第一步。

董事長蕭向志表示，德淵是開發出亞洲第一支有生物基認證熱熔膠產品之企業，瞄準後疫情時代外送、外帶商機，食品包材會是第一個前哨站；江蘇廠已取得BRCGS食品包裝材料證書，有助開拓食品包裝膠關鍵市場。

德淵還預計9月底前搶先上架生物基膠條到momo、PChome兩大電商，主打亞洲第一家取得德國DIN生物基塑膠標章的膠條，可應用於大多數表面材，雙軌挺進B2B、B2C市場。

德淵2020年熱熔膠及特用化學品營收比約89％；銷售以大陸51％最高，亞洲區24％、歐美18％。產品包裝材應用占比28％、家具建材床墊10％、標籤2％、特用化學品用膠12％。

蕭向志指出，Grand View Research，Inc.預估，2027年全球食品包裝市場規模將達4,566億美元，複合年增率5.2％，食品包材多屬一次性耗用且不環保，後疫情時代的外送、外帶商機，更加速食品包裝需求；但在消費者對污染和食安日益關注，啟動環保升級更顯重要。

據MarketsandMarkets報告，全球可生物降解塑料市場預計從2021年77億美元增長到2026年233億美元，複合年增率24.9％；其中，包裝將是生物塑料應用的最大終端行業，預估2020年占全球生物塑料和生物聚合物市場61.6％。

蕭向志說，使用可生物降解（Biodegradable）產品可直接讓企業減碳，有助低碳經濟，生物基可不用改製程產線，會先從包裝、衛材產業進行，由於BIO產品是知名客戶關注議題，已取得國際客戶進行開發案。

大陸市場也將率先進行，已取得標章證書，爭取KA客戶飲品供應商資格；如乳飲業紙吸管替代塑料吸管使用；飲料罐上標籤使用特殊熱熔膠技術後，標籤與飲料塑膠瓶脫離，提升塑膠瓶回收率。

此外，德淵推廣床墊業與PP材質套筒材料同質熱熔膠，提高回收率，並打入知名傢俱供應鏈；特化產品以無鹵素耐燃的熱熔膠應用塗布在電路板上，滿足高溫需求也符合ROHS2.0和REACH要求；UV遮光膠成功應用電子科技業，有助工業4.0的低碳經濟。

(時報資訊)

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