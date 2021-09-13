中秋節腳步接近，推升送禮、烤肉用品買氣增溫，momo富邦媒最新統計，近兩個月月餅銷量已突破5萬盒，遠傳friDay購物9月站上烤肉商品買氣提前升溫，烤肉爐單週買氣飆增60％。

富邦媒旗下momo購物網表示，近兩月中秋月餅熱銷累計突破5萬盒，基本盤老字號名店與精美禮盒月餅依舊備受青睞，大人小孩都愛吃的「鳳梨酥」、口感層次豐富的「流心內餡」成為今年月餅的兩大熱銷趨勢，包括小潘、佳德、香港美心、鼎泰豐、Haagen-Dazs冰淇淋月餅、奇華餅家都是這波預購熱銷的禮盒。

另外，考量疫情，居家防疫烤肉成為民眾優先選擇，遠傳friDay購物表示，桌上型電烤盤買氣9月以來銷量翻倍成長，生鮮食材分量以四～六人份的小分量為主流，購買高單價精緻食材的比重亦明顯增加。

friDay購物指出，烤肉爐買氣近一周就大幅成長60％，居家「防疫烤肉」趨勢明顯，加上部分縣市宣布不開放戶外烤肉，免生火、調理又方便的「電烤盤」成為當紅炸子雞，買氣較先前翻倍成長，部分熱門商品如BRUNO多功能電烤盤一度被買到斷貨，雖緊急調貨，但貨量也所剩不多。

momo、東森購物、PChome商店街、生活市集、Yahoo奇摩超級商城等電商平台逾400家網路零售業者共同舉辦的「中秋團圓歡樂月」網路購物節活動，10日起展開為期六天直播周每日搶購活動，預期為電商帶進新一波中秋檔期網購買氣。

(時報資訊)

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