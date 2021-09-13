國內疫情近日似乎又拉警報，但相較5月中本土確診病例剛爆發時已經較為緩和，也帶動車市、房市以及結婚市場回溫。數字科技（5287）表示，微解封帶動實體活動人潮回溫，也將嘉惠旗下相關平台如8891汽車交易、591房屋、新平台結婚吧等業績回溫且開始挹注營收，對下半年營運樂觀以待。

7月底台灣疫情首次降級並微解封，經濟活動逐漸復甦，生活服務需求顯現，對數字科技旗下平台也產生效益，例如，8891汽車交易8月營收較去年同期成長二成，主要因全球新車製造晶片嚴重短缺，新車市場缺車情形浮現，而微解封帶動中古車賞車人潮回溫，同步帶動8891汽車交易營收動能。

數字科技指出，目前8891汽車交易提供海量的二手車資訊，而旗下「素人試駕」活動隨疫情穩定下也恢復交車。8891是目前全台流量最高的汽車網站，市占率超過五成，網站會員超過70萬人，除了有大量的二手車資訊以外，也有新車的相關的影音、試車等資訊。

此外，8591寶物交易受益於暑期旺季，帶動8591寶物交易網8月營收較去年同期成長二成。整體來說，數字科技營收擺脫疫情影響，8月營收突破1.4億元，月增6％、年增5％，創歷史新高。累計前8月合併營收10.68億元，年增6％。

數字科技旗下各平台營收比重中，以591房屋交易營收占比63％排第一，第二則是8591寶物交易（營收占比21％），8891汽車交易（營收占比8％）居第三。上半年營業淨利3.47億元、稅後淨利2.97億元，每股純益7.05元。

展望接下來營運，在經濟活動逐漸復甦之下，數字科技主要平台如591房屋交易、8891汽車交易營運動能也恢復，此外，人力服務平台如518熊班、小雞上工，也因服務業恢復徵才營運回溫。此外，在新平台如結婚吧、香港8591寶物交易等相繼開始收費、挹注營收下，將成為公司營收穩健成長的新引擎。

(時報資訊)

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