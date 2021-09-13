人工智慧機器人領域的獨角獸企業「思靈機器人」（AGILE ROBOTS）近日完成一筆2.2億美金C輪融資，該輪融資由軟銀願景基金2期（SoftBank Vision Fund 2）領投，跟投者包括阿布達比皇室集團（Chimera Investment）、高瓴創投、紅杉中國、線性資本等財務投資人，工業富聯則作為產業投資人之一，也參與這一次投資，希望利用思靈智慧機器人的應用深植智慧製造。

工業富聯表示，除了在自動化軟硬體智慧拓展外，工業富聯希望透過戰略投資，加深雙方在新能源車產業鏈、醫療、3C精密件等領域進一步合作，以高端技術能力加速建設產業護城河。此次投資，是工業富聯在新產業布局上的戰略性專案，有利於持續拓展高精度智慧化應用場景，掌握產業鏈關鍵技術。

思靈機器人成立於2018年，是2020年全球智慧機器人領域融資總額最高的公司，在慕尼黑、北京設立雙總部，公司創始團隊大多來自德國航空太空中心機器人研究所（DLR/RMC）及哈爾濱工業大學等世界知名院所。團隊擁有世界頂尖的力控技術和機器人控制技術，以及機器視覺、人工智慧、自主規劃、機器人大腦及操作系統等核心技術，並在多地建立生產基地。本輪融資後，思靈機器人估值已突破10億美金，躋身獨角獸行列，思靈機器人正在機器人領域創造根本性突破，通過世界領先的機器人操作系統與高靈敏度機器人的獨特組合，將新一代的智慧機器人應用於智慧精密裝配和醫療等領域，打破只能由人類參與其中的侷限。

(時報資訊)