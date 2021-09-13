市調機構Counterpoint Research表示，今年上半年全球智慧型手機出貨量年增率達19％，但在缺料與漲價影響下，ODM上半年出貨量僅年增7.8％，占比則不進反退至36％、年減4個百分點，也讓200美元以下低價產品的供貨受缺料影響最深，另外，上半年小米已取代三星，成為全球手機ODM市場最大客戶。

手機品牌業者從2019年起將資源集中至5G手機，三星也從2019下半年起正式釋出ODM訂單，並且先以平均單價不高的4G與入門機種為主，以三星2020年出貨量約2.6億支中來說，大約二成都是交由中國手機ODM業者負責設計、生產，另外，以往以自製為主的OPPO也開始釋出手機ODM訂單，加上本來就高度依賴ODM的小米，開啟手機ODM新的黃金時代，根據Counterpoint資料顯示，去年上半年智慧型手機出貨量中，ODM占比就高達40％，釋單對象多以中國三大手機ODM業者華勤、龍旗、聞泰為主。

去年上半年全球智慧型手機出貨量深受疫情而來的限制民眾移動、實體通路關閉等影響，今年需求端恢復活力，Counterpoint表示上半年出貨量比去年同期成長19％，但出貨量仍因為全球IC、半導體零組件缺貨而無法火力全開，尤其手機ODM受缺料影響程度，又遠高於品牌原廠自行設計、生產的出貨量，上半年智慧型手機ODM出貨量年增率為7.2％、不及整體市場成長率。

Counterpoint指出，比起品牌原廠，手機ODM業者為了因應快速變化的市場以維持運作靈活度與現金流量，手機ODM業者傾向於維持比較低的庫存水位，在缺料時受到的影響比原廠來的大，也因此，在缺料影響下，ODM業者出貨量主力、零售價200美元以下價位帶產品，今年上半年出貨量受缺貨影響最大。

Counterpoint也指出，目前手機ODM同樣出現大者恆大現象，手機ODM前三大業者華勤、龍旗、聞泰上半年在ODM市場合計市占率為76％，比去年同期增加7個百分點。

值得注意的是，小米在今年上半年已經成為全球最大的手機ODM訂單來源，Counterpoint資料顯示，小米今年上半年釋出的ODM訂單量比去年同期大增四成。

(時報資訊)