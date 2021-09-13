市場研究機構Omdia指出，2021年上半年車載面板整體出貨量為9,140萬台，自去年第三季以來，車載面板市場出現V型反彈，一直延續到今年第二季。從出貨數量來看，2021年上半年天馬保持領先的地位，市占率達13.9％，友達取代日本顯示器JDI，以13％市占躍居第二位，日本顯示器市占率12.2％、排名第三，京東方取得11.6％的市占，躍居第四名。

隨著各國逐步走向解封，汽車需求持續增加，目前面板廠對於下半年車載面板需求展望依然看好，然而仍有多重不確定因素，包含面板驅動IC持續短缺，加上第二季許多車廠因為半導體晶片缺貨而停工，造成第三季拉貨力道減速。

Omdia預期今年車載面板出貨的高峰將落在第一季，待第二季和第三季面板出貨微幅調整後，第四季會再度回升。預期下半年的出貨僅和上半年差不多，全年度出貨預估約1.83億片，相比去年同期預估成長22.7％。

Omdia統計指出，自去年第三季以來，車載面板市場出現急速的V型反彈，一直延續到今年第二季。第二季車載面板出貨雖然較第一季微幅下滑、季減3.1％，但是出現高達52.2％的年成長率，上半年總出貨量已達到9,100萬片，年成長率達39.1％，已經超過2019年疫情前的出貨水準。

以上半年出貨數量來看，成長幅度最大的兩個應用分別是中控顯示器、年成長率約45％，以及抬頭顯示器、年成長率約45.4％。中控顯示器的出貨持續強勁，主要是因為搭載率提升，許多車款甚至搭載兩片中控顯示面板，其中一片是後座乘客用顯示器。

另外，抬頭顯示器隨著新能源車的出貨增加，搭載率也提升。儀表顯示器也有不錯的需求增長，年成長率為37.6％。

從車載面板供應商來看，自2020年第二季以來，天馬已經取代日本顯示器，成為整體車載面板市場、以及儀表板顯示市場的領導廠商。

今年天馬持續穩居第一名的位置，上半年市場占有率為13.9％。友達則取得13.0％份額，取代日本顯示器（市占率12.2％）成為第二大車載面板廠，京東方以11.6％的市占率飆升至第四名，超過LGD的10.3％。

(時報資訊)

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