遊戲廠商宇峻奧汀（3546）人氣手遊《三國群英傳M》將於10月正式在日本推出，過去宇峻奧汀曾在日本推出《三國群英傳Online》，在當地市場累積一定人氣，預期新作在日本推出後，將有望成為宇峻第四季營運主要動能。

宇峻8月營收1.53億元，年增22.67％，惟較上月減少15.02％，主要是因舊遊戲熱度衰退，且尚無新作推出所致。累計前八個月營收達11.65億元，較去年同期增加9.23％。在獲利部分，宇峻上半年稅後淨利1.4億元，年增16.84％，每股盈餘3.05元，優於去年同期2.59元。

以第三季整體來說，先前宇峻端遊《三國群英傳Online》、《天使之戀Online》從代理商手中回歸宇峻直接營運，這兩款遊戲雖然推出已久，但屬於經典端遊，仍具有一定人氣。在少了需分給代理商的分成金及行銷費用下，支出只剩下人事以及伺服器費用，預期對宇峻下半年獲利表現將帶來挹注。

此外，與弘煜科技一起推出的新遊戲《永恆星語：燐光起源》也將在東南亞地區的新加坡、馬來西亞推出，隨後會再由台港澳版本接棒。該遊戲系列累積玩家達500萬，為弘煜科的自創IP新作，預期上線之後，將為宇峻第三季營運帶來挹注。

至於即將在下個月於日本推出的《三國群英傳M》，去年在台港澳推出時，是帶動宇峻獲利寫下十年新高的主要產品。宇峻董事長劉信先前指出，《三國群英傳Online》過去都在日本曾經推出，直到現在都還仍持續維持營運，該IP已在日本市場累積一定知名度，接下來手遊版10月推出後，將有望吸引老玩家回流，也將會是宇峻第四季營運主要動能。

除了手機遊戲以外，宇峻更積極跨足動畫，擴大旗下IP影響力。劉信表示，泛娛樂發展是未來營運重要一環，先前已將日本知名動畫《sin七大罪 魔王崇拜》改編成遊戲，近期則是將經典IP《幻想三國誌》組成製作委員會發展動漫畫，首部同名動畫《幻想三國誌—天元靈心記》將由宇峻奧汀、bilibili以及智寶國際共同成立動畫製作委員會，並規畫在第四季於bilibili、Ani-One等眾多平台同步播出。期望接下來可以憑藉著動畫與遊戲研發的合作模式，走出台灣動畫與遊戲的新高度。

(時報資訊)

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