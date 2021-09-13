隨比特幣及以太幣等加密貨幣價格自8月以來又一波走揚，顯卡現貨市場庫存水位仍低，在供不應求的情況延續下，台三大顯卡廠華碩（2357）、技嘉（2376）及微星（2377），接續宣布自9月起調漲顯卡售價5％左右，以反映缺料及物流成本上揚壓力，預期亦將為其後市顯卡業務帶來價量齊揚及挹注獲利的動能。

在歷經7月供應鏈料況及關鍵零組件供貨一度緊俏，拖累台板卡業者單月出貨及營收動能走弱後，8月又在缺料略緩解，更適逢加密貨幣價格再度揚升帶動下，拉抬台板卡廠營收多有回溫表現。

其中，位居全球顯卡前兩大的華碩與微星，8月皆以逾兩成的月增幅彈升，分別達424.56億及184.76億元，各別站上歷年同期及歷史單月新高。另顯卡營運比重占達三成以上的技嘉，8月亦有月增逾25％、年增近五成的增長、達103.4億元，為歷年同期高點。

看好顯卡市場需求仍在挖礦潮帶動，及電競基本盤的支撐下保持強勁，供不應求的情況普遍亦在各主要海外市場未有改善，台廠預期9月顯卡出貨約與8月相當，惟缺料依然持續壓抑出貨成長動能。

另一方面，受到近期加密貨幣價格又再揚起一波漲勢，比特幣回站至4.5萬美元振盪，以太幣則回彈至3千美元以上水位，激勵8月下旬、9月初顯卡現貨市場買氣隨之飆升之際，台三大顯卡廠也不約而同接續宣布全面調漲主流顯卡產品價格。

自5月中旬後一度凍漲後，此回調漲的產品含括從輝達RTX 3080系列以下、至GTX 10系列，以及超微RX 6000已發售的全系列顯卡，漲幅落在3％～7％不等。至於輝達目前最高階的RTX 3090系列顯卡價格，則在5月中旬時的一波漲價後未再修正，維持在上市以來的價格最高點。

通路業者表示，調漲的產品價格已在歐、美及中國等市場實行，同時針對配貨比重，過往占達三大台廠至少三成的中國市場，則自6月中下旬後有降減跡象，預估除與官方打壓挖礦及祭出針對網遊強制限時令有關。

不過台顯卡廠多認為，其出貨動能受到的影響有限，除因通路庫存水位仍低外，非中地區的顯卡銷售持續呈現需求遠大於供給的情況，因此仍看好下半年顯卡營運動能之際，預估在產品ASP（平均售價）還將增長下，亦將對於毛利率及獲利能力挹注正面效益。

(時報資訊)

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