對於層出不窮的「濫權監護人」透過監護權竟挪用受監護人財產的弊端，合作金庫呼籲，金融業應加強推廣「監護信託」服務，以促進受監護宣告人的資產在信託架構下能依指示專款專用，來確保民眾財產安全，以避免再因監護人濫權，而出現更多「孤獨老」或是「下流老人」。

合庫董事長雷仲達本身也是信託公會理事長，對於推動監護信託，合庫在雷仲達領軍下亦非常積極，其中，合庫銀行已連續五年獲得「高齡者及身心障礙者財產信託評鑑」績優銀行，對此合庫指出，推動「監護信託」來協助銀髮族或弱勢民眾透過信託機制保全資產，杜絕監護人挪用受監護人財產，提供受監護人或高齡者更完善的生活及財產保障，在落實「信託2.0」普惠金融目標上亦為非常重要的行動。

合庫表示，由於長期提供社福團體信託服務相關諮詢，因此有不少相關案例。合庫舉例，像近期有位被法院裁定由縣市政府擔任輔助人的身心障礙者，因社工人員擔心受輔助人無法管理財產，主動要求合庫擔任該位民眾的信託受託人，協助輔助人保全財產並落實專款專用。此外，另一位受法院監護宣告且需長期照護的高齡長輩，因照護資金來源不足，由法院裁定處分名下的不動產，所得款項限直接撥入受監護人名下信託財產專戶，交付銀行管理，藉以保障受監護人未來生活費、醫療費及看護費等費用，都是銀行行使監護信託的案例。

合庫推動銀髮樂齡金融著力甚深，除了上述正積極推動「監護信託」保障銀髮長者的財產安全，六年來已在各相關領域取得六大成果，合庫在樂齡金融商品與服務的持續努力已越愈來愈受外界矚目。

雷仲達表示，當前合庫正積極掌握「信託2.0計畫」及「財管2.0方案」商機，致力於整合集團資源，強化數位金融服務，其中包括從「創富、守富及傳富」出發，協助高資產客戶建立家族理財、信託及傳承接班等架構，並培養長照種子行員，與政府共同推廣長照服務，將以這些重點來打造合庫成為樂活安養的首選品牌。

(時報資訊)