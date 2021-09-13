振興五倍券上路在即，知情人士指出，除了八大行動支付將共襄盛舉，開放下載五倍券數位標章直接置入掃碼QR Code作為認證，目前包括台灣pay、街口支付、橘子支付、pi、悠遊卡支付、line pay（一卡通支付與line pay結合）、icash、歐付寶等八家行動支付業者，也確定加入五倍券數位綁定陣容。

有關人士指出，數位綁定五倍券的民眾必須下載數位標章作為對商家的認證、及取得優惠；而五倍券網站也設計為能同步顯示餘額概況，倘若回饋已滿額，就不會再顯示可讓店家掃碼的QR Code，以發揮認證功能。

包括使用信用卡及電子票證的民眾，必須先行在信用卡及電子票證業者的網站完成綁定及下載振興五倍券標章，然後出示給店家證明已完成綁定，店家才願給消費優惠，其中尤以使用行動支付最為直接，因行動支付業者App屆時都將連結五倍券官網的數位標章頁面，可直接前往完成登錄及綁定，之後店家直接進行有數位標章的掃碼即可，

此外，為了避免人潮灌爆再生防疫問題，對於實體五倍券發放的部分，政院決定開放兩梯次預約、領取時間。其中實體券將分別在9月25日至10月1日，以及10月25日至31日開放「兩梯次」預約，並且結合超商、藥妝、超市、郵局等通路加入領取行列，至於領取時間則包括10月8日至21日和11月8日至21日，倘若逾期未領實體券，將可改採綁定數位券，或向郵局重新預約領取。

至於八大部會搭配五倍券的八種加碼券種，也已拍定四大執行細節，一是從10月11日起至11月5日止，共四周的時間安排抽籤，原則上將各部會預定發放的總量，平均分在四周開放抽籤；二是10月9日凌晨12點截止加碼券登記，之後登記的民眾必須參加10月18日至22日的抽籤。

三是每人每周最多中獎一次；四是好食券不用抽獎，而是採取數位綁定前400萬名可取得。

(時報資訊)