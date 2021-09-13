資本市場多頭行情帶動壽險的「報復性投保」。壽險業者統計，8月投資型保單新契約保費逾新台幣500億元，占當月新契約保費的55％以上，也因此帶動8月新契約保費突破900億元，較去年8月成長逾55％，至少是69個月來最大增幅。

累計前八月新契約保費約6,875億元，較2020年同期成長8％以上，若此趨勢持續，則2021年全年新契約保費應有9,900億元，甚至可望重新站上兆元規模，其中投資型保單若依現在的買氣推升，全年應可有5,400億元以上的銷量，可望創全年銷量新高。

2021年最主流的保單非投資型保單莫屬，前八月合計已銷售逾3,900億元，且今年每月銷售量都超過300億元，是繼2008年金融海嘯後，首次投資型保單銷量再超越傳統儲蓄型保單。

壽險業者表示，主要還是資本市場多頭行情，加上超低利率，讓保戶想要較高利率的同時，願意承受一些投資風險；大型壽險公司力推，亦是投資型保單熱銷原因之一。

去年8月因為最低死亡保障門檻7月1日剛上路，壽險新契約保費出現懸崖式衰退，單月僅580億元，因為基期低，因此今年8月新契約保費出現逾55％成長率。

據了解，8月新契約保費第一名依舊是國泰人壽，單月近170億元，其中近八成是投資型保單，即有135億元左右，亦是8月投資型保單銷售第一名的公司。

前八月國壽新契約保費共1,382億元，是市場第一名，且是唯一新契約保費破千億元的公司，較去年同期成長26％以上，最大功臣就是投資型保單，國壽的投資型保單新契約保費前八月亦破千億元，已有1,060億元，占其新契約保費近77％。

8月新契約保費第二名是富邦人壽的110億元左右，投資型保單同樣占五成以上；累計前八月富壽新契約保費已近860億元， 同比成長1.7％，投資型約占47％左右。

第三名是台灣人壽，單月新契約保費106億元，其中投資型保單占率逾六成，單月銷量約65億元，居市場第二大。前八月台壽累計新契約保費約728億元，居市場第三名，同比成長10％以上，台壽前八月投資型保單已近490億元，占其保費67％以上。

今年異軍突起的元大人壽8月投資型保單27億元，可排市場第七，但9月恐因暫無商品接續，會沈寂一下。

(時報資訊)