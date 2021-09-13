為了推升經濟與產業升級，大陸各地當前正積極推動數位經濟。賽迪顧問數字經濟產業研究中心日前公布的「2021數字經濟城市發展百強榜」顯示，北京、上海、深圳、廣州、杭州五大城市穩居大陸數位經濟最前列，發展水準領先其他競爭者。另外，江蘇省成為除了直轄市之外，唯一全部城市入圍百強榜單的省份。

東方財富網報導，賽迪顧問公布「2021中國數字經濟城市發展白皮書」，在全面考量數位基礎設施、數位經濟產業、數位化治理及資料價值化等4項一級指標、16項二級指標，對大陸各地級行政區及4個直轄市的數位經濟發展水準、潛力和特點進行評估分析，形成「2021數字經濟城市發展百強榜」，並將大陸城市劃分為四線層級。

在百強榜中，北京、上海、深圳、廣州、杭州排名前五位，穩居大陸數位經濟一線城市。成都、南京、天津、蘇州、重慶、武漢、長沙、鄭州、合肥、寧波、西安、青島、濟南13地均上榜數位經濟新一線城市，當地數位經濟發展進入快車道，追趕力道強勁。

數位經濟二線城市則有無錫、東莞、廈門、福州、貴陽、南昌、溫州、大連、瀋陽、昆明等城市。白皮書指出，能否找到突破點並取得發展實效，成為這些二線城市躍升的關鍵。

報導稱，值得注意的是，江蘇省成為除了直轄市外，全部城市入圍的唯一省份，且數位經濟二線及以上水準城市數量最多，整體數位經濟發展水準較高且最為均衡。山東省數位經濟百強城市共有13個，在數量上與江蘇省並列第一。

白皮書指出，整體來看，在大陸百強城市中，僅有15個城市的數位產業化發展水準高於產業數位化。由於數位產業化作為數位經濟產業發展的先導力量，決定了產業數位化轉型過程中技術、產品、服務的供給能力和水準，未來需要給予更多的投入和關注。

(時報資訊)