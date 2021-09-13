英國經濟學人智庫（EIU）日前最新公布2021年大陸新興市場排名，杭州、深圳、廣州居前三甲。報告認為，大陸正在轉型由技術驅動經濟增長，這些城市處於最有利的位置，看好這些城市於未來五年的經濟增長潛力最大。

綜合陸港媒體報導，上海雖然未擠入該榜前三名，僅位居第四，但報告依舊看好上海的發展潛力，認為上海以其龐大的零售動能、高度集中的財富以及對國內旅客的吸引力，仍是大陸排名第一的消費市場。

至於杭州，以及同樣榜上有名的南京和蘇州，則將獲益於「十四五規劃」下的創新及生產力驅動的增長，因這些城市吸引了大量技術工人流入。不過，長沙、西安、武漢及成都等地因房價較易負擔，未來可能對技術工人更具吸引力。

報告指出，大陸官方在「十四五」期間保持製造業占GDP比重的政策支持，將惠及製造業基礎雄厚的城市。「中國新興市場指數」顯示，廣東省在生產成本及勞動力方面仍然最具競爭力；至於圍繞上海的長三角城市及山東省，因大學生人數眾多，將為先進製造業儲備勞動力。

EIU表示，儘管大陸經濟保持韌性，但新冠病毒疫情大流行仍影響了政府政策，並促使商業動態的轉型變化。包括消費者網購增加、企業採用如直播等新營銷形式，電子商務滲透率不斷增加等。另外，由於海外旅遊受限，國內旅遊成為主要選擇，這將促使免稅購物擴大以迎合消費者回流大陸的消費。

此外，大陸國務院總理李克強8日在國務院常務會議指出，為實施好「優化營商環境條例」，選擇北京、上海、重慶、杭州、廣州、深圳六個城市，開展營商環境創新試點。上述六個試點城市，就有5個在EIU的榜單中，也意味著這些城市在政策助力下，將可望加速發展。

路透報導，李克強指出，將繼續推動取消企業跨區經營的不合理限制，破除政府採購等領域對外地企業的隱性壁壘，推進客貨運輸、電子證照跨區域互認與核驗。為了方便市場主體准入和退出，推進市場監管、社保、稅務等年報「多報合一」等。

(時報資訊)