大陸知名投資公司紅杉中國創辦人沈南鵬12日在一場會議中指出，當前創新創業有回歸原創和硬核的科技創新的趨勢，這對創投機構帶來更高標準和要求。他透露，紅杉中國目前的投資組合有超過80％是放在AI和高端製造等硬科技項目。

澎湃新聞報導，沈南鵬12日在HI COOL全球創業者峰會上指出，和五年前、十年前的創業環境相比，目前大陸的創業主題正在發生巨大的變化，一個科技主導的創業新時代已經到來。他表示，在2014年前後以行動互聯網商業模式創新為核心的創業浪潮已悄悄退潮。對於以行動互聯網為基礎，從PC時代向行動時代遷移的流量革命，資本已漸難捕捉到下個投資神話的機遇視窗。

沈南鵬說，近年來，資本對模式創新的熱烈追捧，已被更為冷靜和專業的「硬科技」、「原創科技」替代。創投行業也從粗放發展進入了以專業能力取勝的精耕期。

沈南鵬指出，與以往模式創新為主的行動互聯網時代不同的是，依靠技術驅動的創業企業，往往面臨更長的發展週期，也需要更多長期資本去支援這些公司在某一個領域裡深耕，需要投資機構有耐心、有恆心、有信心，與創業者長期共同成長。他說，這需要投資人暫時不去計算回報和收益這筆「小帳」，重點去算科技創新這筆「大賬」。

沈南鵬指出，紅杉將自身定位為「創業者背後的創業者」，一直堅持「投早、投小、投科技」，同時秉承「半公益」的態度去支援天使輪、種子輪等早期企業的發展。他指出，所謂「半公益」，就是真正支持具有原創和顛覆性技術的企業長線發展，不被眼前的雜音干擾。

沈南鵬舉例，紅衫於2016年在香港發起一個專注於硬科技投資的早期基金「Hong Kong X」，開始嘗試「半公益」投資。5年來，該項目已培育出30多家有鮮明科技特色的創業公司。

(時報資訊)