在蘋果公司本周即將發表新品前夕，蘋果AirPods大陸主要代工廠歌爾聲學，上周（6～10日）卻遭北向資金（外資）大幅減持，從成交均價和減持股數計算，該公司為當周外資減倉金額最高的公司。若從遭減倉市值排名看，亦高居第二，或意味歌爾為蘋果代工TWS（真無線藍芽耳機）的最風光階段已過。

騰訊財經報導，Choice資料顯示，從成交均價和減倉股數計算，上周北向資金（從港到陸的外資）減倉金額最高的個股為歌爾股份，共減倉3,892.82萬股，金額達人民幣（下同）18.96億元。再看明細資料，北向資金在6日～9日連續4個交易日減倉歌爾股份，僅在10日小幅加倉歌爾股份。

若從持倉市值變動情況看，歌爾股份上周遭外資減持市值16.94億元，幅度僅次於國電南瑞，排名第二。

數據顯示，截至10日，外資持有歌爾股份降至2.41億股，代表上周外資減持股數占外資持有整體近14％。上周歌爾股份累計上漲1.13％，10日股價收盤報47.33元，總市值為1,617億元。

探究原因，歌爾聲學8月26日公布的第二季財報顯示，雖然智慧聲學整機業務因蘋果TWS占比提升，刺激公司整體收入規模實現高增長，但毛利率出現較大下滑至10.5％，增收不增利，顯示該業務不再是業績增長主要關注點。

值得注意的是，近期虛擬實境崛起，臉書（facebook）旗下VR穿戴設備公司Oculus在市場火熱、近期傳聞字節跳動將收購大陸VR企業Pico，騰訊也積極布局相關領域，市場對VR關注度提升的同時，有望迎來一個VR大時代，而歌爾作為產業鏈中游領先廠商或將受益。

數據顯示，歌爾聲學第二季收入和利潤雙雙超市場預期，就是來自智慧硬體中VR、PS等新品的帶動，同時智慧硬體業務200％以上的營收年增速，也為市場帶來更多想像空間。

歌爾股份的財報還顯示，2021年上半年，該公司有兩個與VR及AR有關的再投項目，投入金額共計1億元，截至上半年末，兩大專案投資進度雖然只進行了1.75％和4.47％，但均已實現部分效益。市場分析，在VR、AR業務的快速發展下，歌爾股份或將迎來另一春天。

(時報資訊)