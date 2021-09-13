美國新冠疫情惡化打擊經濟活動，像餐飲、戶外活動展演與健身房等受影響最大的中小企業已要求國會提供額外紓困，但目前仍有1.5兆美元基健與3.5兆美元健保兒福等大型方案審議中，令業者不容易取得新紓困。

去年國會通過的數項振興措施，不是資金耗盡就是執行期限陸續屆滿，促使中小企業向政府尋求協助。

儘管民主與共和兩黨的國會議員，都支持額外紓困來協助中小企業，但包括基建與健保兒福等數兆美元的法案正優先審議，有議員擔心餐飲等產業要得到額外紓困機會渺茫。

民主黨籍眾院小型企業委員會委員菲利普斯（Dean Phillips）表示，Delta病例增加令推出額外紓困有急迫性，兩黨的參眾兩院議員都有同感。

他9日在小型企業委員會的會議上說，該委員會和參院小企業和企業家委員會，將開始針對受疫情嚴重打擊的產業推出紓困案。

Delta變異株正威脅美國經濟復甦。據勞工部資料，8月非農就業人數增加23.5萬人，增加人數為七個月來最低。包括酒吧、餐廳與娛樂等休閒餐旅業8月沒增聘人手，跟之前六個月平均每月增聘35萬人情況完全不同。

戶外活動展演聯盟政府事務副主席波特（Wendy Porter）在夏季初期曾表示看到產業前景的曙光，但她強調目前情況已急轉直下。光是她的公司過去三周來，已有5家企業客戶因疫情而取消活動。

國會去年底給小企業管理局（SBA）撥款162億美元成立專案，為戶外活動展演提供補助。迄7日止已接受近11,800件申請，合計95億美元。由於經費快將用完，該聯盟正遊說國會推出600億美元補助計劃。

(時報資訊)