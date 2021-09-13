美國聯準會（Fed）主席鮑爾任期將於明年2月屆滿，民主黨內部對鮑爾該不該續任還是有雜音。有中間派民主黨人呼籲拜登，應該提名鮑爾繼續領導聯準會。但是，眾議院民主黨進步派近來呼籲Fed主席換人做，由會以氣候變遷為優先要項的人選，取代鮑爾執掌聯準會。

現任總統拜登即將發表下一任Fed主席的提名人選，引發民主黨內分歧掀兩派論戰。一派希望Fed能重整路線，導向以氣候變遷等議題為優先處理要項，敦促白宮在鮑爾任滿後換人。

中間派的蒙大拿州民主黨參議員泰斯特（Jon Tester）8日受訪表示，他擔心央行政治化會傷害經濟。他說：「他們不該捲入國會山莊的政治攻防，那就是我希望鮑爾留任的原因，他證明自己可維持央行的獨立性。」

麻州眾議員普瑞斯利（Ayanna Pressley）、紐約州眾議員歐加修-寇蒂茲（Alexandria Ocasio-Cortez）等5位眾院民主黨進步派人士，近日發聯合聲明，呼籲拜登撤換鮑爾任命新人選。他們不滿鮑爾在應對氣候變遷上沒什麼作為，也抨擊Fed鬆綁金融法規。

但還是有其他進步派人士，對鮑爾因應疫情的作法予以肯定，也讚許他著重提升勞動市場緊俏的重要性，這讓少數族裔及他就業市場的弱勢族群大大受惠。

儘管民主黨眾議員在Fed主席任命上積極表態，提名確認是參議院的職權範圍。參院的民主黨進步派是對鮑爾放寬金融監管提出過批評，但無人要求換掉鮑爾，讓其他人選取而代之。

鮑爾2011年獲前總統歐巴馬提名為Fed理事，川普總統上台後，2018年任命他接替現為財長的葉倫出掌聯準會，4年任期於明年2月到期。

鮑爾雖由川普欽點任命，但川普不滿他的升息決策而將砲口對準他，之後又嫌鮑爾降息幅度不夠大，再度對他開砲。

(時報資訊)