《華爾街日報》報導，美國聯準會官員將在9月決策會議尋求達成共識，俾以在11月開始逐步減少購債規模。依據目前擬定的計畫，可能以每月減少150億美元的速度減少，預計在8個月期間，亦即明年中之前完全結束購債。

報導表示，多位聯準會官員在最近訪談與公開聲明一致指出，將在今年內展開減少購債。儘管不可能在9月21～22日的月會上做出這項決定，聯準會主席鮑爾可能在會後表示，聯準會將於11月2～3日的月會展開退場行動。

聯準會去年12月表示，該央行將持續目前的購債步調，直到他們相信已就2％平均通膨率與穩健就業的目標達成大幅進展。

紐約聯準銀行總裁威廉斯（John Williams）8日在一項線上會議表示：「我認為，很顯然，我們已就達成通膨目標實現大幅進展。」他亦指出，邁向完全就業亦有很好的進展。

威廉斯並表示，雖然疫情可能是8月就業成長減緩的因素之一,今年以來的就業成長仍屬穩健。這番談話被視為8月就業報告並不會改變11月開始退場的計畫。

為了振興經濟，聯準會於2020年3月將短期指標利率降到接近零，同年6月起每個月買入800億美元美國公債及400億美元抵押貸款擔保債券（MBS）。

有關退場的步調，官員們仍在磋商中。一些人建議以固定的間隔減少購債金額，最後在2022年中完全結束。其中一個可能做法是每月減少購買100億美元美國公債及50億美元抵押貸款擔保債券。

聯準會副主席克拉里達(Richard Clarida)8月時曾表示，他認為通膨高於預期的風險大於低於預期的風險。他亦認為，明年失業將降低到3.8％，而通膨率高於2.1％，亦即明年底以前將符合聯準會設定開始升息的條件。

在6月會議上，18名決策官員之中有7名表示他們需要在明年開始升息。只要再增加2名有同感的官員，便會達到開會官員的半數。

(時報資訊)