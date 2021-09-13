隨著各國疫苗接種率提升，後疫情時代下的各地經濟活動日漸活絡。根據主計處預測，如第三季台灣疫情控制良好，2021年台灣的經濟成長率仍可達5.88％。台灣經濟向來以高科技及製造產業出口貿易為成長動能，而在環境、社會、經濟的連鎖反應下，創新轉型與永續發展將成為台灣經濟未來的兩大轉捩點。

今年夏天，歐洲及中國河南鄭州皆發生大規模水患，而巴西也面臨歷年來最嚴重的乾旱，氣候變遷致使極端氣候形成，且已嚴重威脅民生安全並造成鉅額經濟損失。根據Deloitte氣候變遷模型預測，若全球持續目前碳排放趨勢而未做任何改變，將導致2070年全球平均溫度上升超過3°C，於此期間，台灣累計的經濟損失將高達1.4兆美元；如以921地震造成台灣100億美元的經濟損失換算，則相當於從現在到2070年間每年發生近三次921大地震。

國際間對於氣候變遷的回應，不僅從國際品牌大廠對於「綠色供應鏈」的要求可發現，國際組織針對企業揭露氣候變遷資訊的完整性也愈趨嚴謹，也因此，「減碳」已逐漸成為近年來企業內部的經營策略的重點之一，為之投入的成本也是企業首先面對的課題。面對現代氣候變遷議題的複合性，創新技術的存在變得不可或缺，創新技術可能代表著高昂的成本，然而，根據Deloitte研究顯示，企業因減碳所投入的資本與技術等結構性成本雖然不低，但實則可帶來更高的經濟效益，因為當低排放或零排放來源主導台灣能源結構，以電子等出口製造業及服務業為主的台灣經濟將可實現更高的成長遠景，研究數據同時顯示，到了2070年，減碳反而可為台灣經濟帶來約1.3兆美元的經濟收益。因此可以預期，減碳將成為台灣企業於未來五年內的重要目標，而隨著政府、監管單位、產業與市場對減碳之關注度與執行力提升，將有助於促進台灣供應鏈轉型，並為產業轉型奠定結構性的基礎，甚至進一步達成「去碳」。

雖然近期台灣疫情已見趨緩，但企業也仍在持續消化疫情帶來的衝擊，疫情不僅突顯世界對於氣候變遷的回應仍然不夠即時，也突顯了永續發展對於企業之迫切。未來政府在氣候變遷議題上應可扮演不同角色，並以彈性的態度整合企業與民間的永續生態系，以加速達成零碳排之目標。政府可以成為針對特定問題而對症下藥的「問題解決者」、可以成為驅動創新科技或是制定鼓勵法案的「推動者」、更可以成為協調不同角色間合作的「整合者」，惟有這整個生態系發揮它應該具備的功能，政府、企業、民間才可共同有效面對氣候變遷的風險。

展望未來，當環境風險型態可能趨於常態，企業經營階層也應對此快速因應，以淨零碳排為願景，擴大減碳投資將為企業帶來正面影響，掌握機會並思考企業轉型策略，惟有將減碳力化作永續競爭力，才能順勢讓永續轉型成為台灣經濟發展的轉捩點。

(時報資訊)