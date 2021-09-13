受新冠肺炎疫情影響，經歷重重困難，大部分公司終於在8月31日以前開完股東會。為回應各界放寬以「視訊會議」召開股東會之聲浪，經濟部於110年8月30日預告修正公司法第172條之2及第356條之8，刪除公司須於章程訂明始得以視訊會議方式召開股東會之規定，而公開發行公司於符合金管會授權訂定之條件、作業程序及其他應遵行事項者，亦可以視訊會議方式召開股東會。

雖然目前尚未修法通過，企業仍宜及早因應準備並防範可能遇到之困難，以利股東會與股東臨時會之召開。

一、視訊設備與網路連線

公司須備足相關視訊設備，如電腦、視訊鏡頭與麥克風等，以供股東會議之主席、欲報告或發言之公司經營團隊、重要場務人員使用。另須隨時注意網路連線之穩定性，尤於股東人數眾多之情形下，應預先測試系統與網路之承載量，避免會議被迫中斷，而有損股東權益或延宕會議時程。

二、股東要求以視訊會議方式召開股東會之情形

若董事會決議不以視訊方式召開股東會，惟股東要求以視訊會議方式召開或採雙軌方式進行時，公司有無配合之義務？

雖公司法無相關規定，惟參最高法院判決意旨：「如有積極侵害股東參與股東會權益之情形，諸如不當禁止股東參與股東會、漏未通知股東參與股東會等，應認為違反之事實屬於重大，則不論其對於決議結果是否有影響，法院均不得駁回撤銷股東會決議之請求。」故面臨視訊股東會之要求時，建議公司詢問股東提出此需求之原因，若係合理要求，公司仍宜考量採取雙軌制或改以視訊方式進行股東會，以避免涉有積極侵害股東參與股東會權益之情形，導致股東會決議遭撤銷。

三、若公司已預計以視訊方式召開股東會，仍建議先修改章程

本次修正草案能否於明年股東會旺季前完成修法尚未可知，若公司已預計未來將以視訊會議之方式召開股東會或股東臨時會，建議先行修改公司章程，避免立法不及，而影響公司之計畫。惟公開發行公司在現行公司法規定下，仍無法以視訊方式召開股東會，須待修法通過且金管會訂定相關規定後，方可為之。

四、未來公開發行公司以視訊會議方式召開股東會，可能必須符合之條件、程序及其他事項

參酌金管會於110年6月29日公告修正「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」之內容，針對公開發行公司若以視訊輔助召開實體股東會列出之條件，包含1.應採用集保提供之平台2.限制提出與行使臨時動議及原議案修正案之投票權3.限制特定議案不得以視訊輔助4.限制部分自辦股務之公司，不可透過視訊輔助實體股東會之召開等情形，可認未來金管會可能會斟酌並考量上述限制，訂定應符合之條件、作業程序及其他應遵行事項。

本次修法係源於疫情衝擊影響，經濟部考量科技進步及數位化會議急速增長之需求，而提出修法草案，企業宜提早因應、預作準備，若有迫切以視訊會議方式召開股東會議者，亦應依循現行規定先行修改章程，於未來修法完成後，公開發行公司亦須注意金管會訂定之條件、作業程序及其他應遵行事項，以利股東會順利召開。此外，也呼籲主管機關，除公司法修法之外，也能提供企業明確依循標準，協助企業順利接軌視訊股東會時代的來臨。

(時報資訊)